Fedez, il suo tiramisù preferito è già amatissimo dai fans, ecco la ricetta (VIDEO)

All’anagrafe Federico Leonardo Lucia, da tutti conosciuto come Fedez. Il personaggio più influente del web e dello spettacolo, insieme alla moglie Chiara Ferragni, è seguitissimo e molto amato dai fans italiani e non solo. Tutto ciò che riguarda i Ferragnez fa notizia, anche le cose più semplici come…il mangiare!

Fedez è il rapper più conosciuto, ma soprattutto influente, del panorama dello spettacolo. Cantante, autore, produttore e imprenditore di successo, Federico è amato anche per la sua condivisione di momenti di normalità. Fedez, insieme alla moglie Chiara Ferragni, condivide sui propri canali social momenti legati alla professione, ma soprattutto alla famiglia (con i figli Leone e Vittoria, già mini star del web).

Il cantante ha colpito molto l’opinione pubblica proprio per aver condiviso e reso pubblica anche la battaglia contro la malattia, il tumore al pancreas, che l’ha colpito nei mesi scorsi. Ma in questo caso, il tema che lo riguarda è senza dubbio più leggero, o meglio…non proprio leggero, ma certamente buonissimo, visto che si tratta di un dolce!

Tra i dolci preferiti di Fedez c’è il tiramisù, sua grande passione che ha reso pubblica più volte. E per la ricetta, il cantante milanese si affida ad un’unica fonte certa, quella di un grande maestro pasticcere come Iginio Massari che lo ha definito “il dolce italiano per eccellenza”. La storia risale a tempo fa, quando il cantante decise di seguire una videoricetta del maestro, per preparare in casa il suo mitico dolce al cucchiaio.

Fu proprio in quella occasione che Massari decise di invitare Fedez ad imparare con una lezione dal vivo per realizzare il suo famoso tiramisù. Ecco allora svelata la ricetta del tiramisù preferito da Fedez, dalla mano diretta del maestro Massari, sul canale di Giallozafferano:

INGREDIENTI (Dosi per 6 persone)

PER I SAVOIARDI

Tuorli 170 g

Baccello di vaniglia 1

Zucchero 150 g

Albumi 150 g

Fecola di patate 30 g

Farina 00 50 g

PER SPOLVERIZZARE I SAVOIARDI

Zucchero a velo q.b.

Zucchero q.b.

Baccello di vaniglia 1

PER LA CREMA PASTICCERA

Tuorli 100 g

Zucchero 100 g

Baccello di vaniglia 1

Scorza di limone ½

Amido di mais (maizena) 25 g

Latte intero 250 g

PER LA BAGNA AL CAFFÉ

Acqua 100 g

Caffè 100 g

Zucchero 100 g

PER LA CREMA TIRAMISÙ

Mascarpone 400 g

Panna fresca liquida 400 g

Gelatina in polvere 6 g

Acqua bollente 30 g

PER IMBURRARE L’ANELLO

Burro q.b.

Zucchero q.b.

PER DECORARE

Cacao amaro in polvere q.b.

Cioccolato fondente quadratini q.b.

Fedez ha avuto l’onore di imparare dal vivo questa lezione dal maestro Massari, ma prima ha seguito questa video ricetta del pasticcere direttamente da Youtube. E allora, cucchiai alla mano e…buon appetito!