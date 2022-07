Jlo, svelato l’abito da sposa per le nozze lampo con Ben Affleck

Le nozze dell’anno finalmente si sono celebrate. Dopo tanta attesa per la data, e il bellissimo anello che JLo aveva sfoggiato non molto tempo fa per annunciare il fidanzamento, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono ufficialmente sposati. La coppia si è unita sabato scorso 16 luglio in una cerimonia intima a Las Vegas.

La Lopez ha confermato il loro matrimonio a Las Vegas nella sua newsletter domenica, concludendo la lettera con un nuovo nome: la signora Jennifer Lynn Affleck. La curiosità maggiore, neanche a dirlo, era per l’abito da sposa scelto da JLo. Eccolo svelato.

“Ieri sera siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per una licenza con altre quattro coppie, facendo tutte lo stesso viaggio nella capitale mondiale del matrimonio. Siamo arrivati ​​a malapena alla piccola cappella nuziale bianca entro la mezzanotte”. Jlo ha spiegato che con loro c’erano altre coppie, tutte in attesa di essere unite, e di aver fatto le foto in una Cadillac decappottabile rosa – forse quella usata dalla “copia” di Elvis, che però “a quell’ora era già a letto“.

Con queste parole JLo ha confermato il matrimonio nella sua newsletter, On The JLo, della domenica. La coppia ha ottenuto la licenza di matrimonio nella contea di Clark, in Nevada, il 16 luglio, secondo i documenti del tribunale. La coppia si è sposata dopo 17 anni dall’ultima separazione.

I dettagli sull’abito sono arrivati direttamente dalla Lopez, che ha scritto di aver scelto un vestito di un vecchio film, mentre Affleck indossava una giacca dal suo armadio. Jlo ha indossato due abiti. Il primo vestito, con scollo a barchetta e trama trapuntata, era conservato da anni nell’armadio della Lopez, e arriva dal guardaroba di uno dei suoi film più amati, ispirato proprio al tema del matrimonio: “The Wedding Planner“, uscito nel 2001.

Il secondo vestito, con le spalle scoperte, corsetto e maniche in pizzo trasparente, era firmato Zuhair Murad – il brand che ha disegnato anche l’abito da sposa indossato nella recente commedia Marry Me. La Lopez ha mantenuto gli stessi orecchini e bracciale argento del primo look, aggiungendo una collana con ciondolo; il velo era appuntato dietro la nuca.

“Abbiamo letto i nostri voti nella piccola cappella e ci siamo dati gli anelli che indosseremo per il resto della nostra vita. Alla fine è stato il miglior matrimonio possibile che potessimo immaginare“, ha concluso JLo. Congratulazioni ai Bennifer!