Non buttare quest’acqua, l’utilizzo che puoi farne è incredibile

L’acqua è il bene più prezioso sulla Terra e non bisogna sprecarla. Solamente in Italia, vengono gettati via 104 mila litri di acqua al secondo, e quindi 9 miliardi al giorno. E’ un dato inaccettabile se si pensa che muoiono 8 milioni di persone al mondo ogni anno, a causa della siccità e dalla carenza di servizi igienici e di acqua potabile. Il consumo medio annuale di acqua per una famiglia di due persone è di 120 metri cubi per una spesa di 130 euro.

In questo momento di difficoltà mondiale, vi sveliamo alcuni segreti per riutilizzare l’acqua di un particolare oggetto. Andiamo a vedere quali.

L’acqua del condizionatore non va sprecata pensando possa contenere delle sostanze nocive, anzi in realtà si tratta di umidità di condensa e per questo motivo può essere riutilizzata in molti modi.

L’acqua è ricca di calcare e proprio per questo quando si usa il ferro da stiro, i residui di calcare si depositano nella caldaia e nei fori della piastra e con il tempo possono ostruirlo. L’acqua del condizionatore invece, essendo priva di calcare, è perfetta per il nostro elettrodomestico.

L’acqua del condizionatore, grazie all’assenza di cloro, può essere riutilizzata per irrigare occasionalmente alcuni tipi di piante, come le camelie, le ortensie, le azalee e le gardenie o per diluire concimi e fertilizzanti naturali. Inoltre, può essere utilizzata anche per lavare la macchina o rimboccare la vaschetta dei tergicristalli o del radiatore.

L’acqua di condensa è utile per il bucato poiché alcuni capi devono essere obbligatoriamente lavati a mano. Inoltre c’è chi utilizza quest’acqua per sciogliere il Sapone di Marsiglia e preparare un utilissimo sapone liquido per il bucato a mano.

A causa del calcare contenuto nell’acqua di rubinetto, dopo gli shampoo, i capelli risultano opachi, crespi, poco lucidi e tendono a sporcarsi facilmente. L’acqua del condizionatore, al contrario, ridona ai capelli la lucentezza di cui hanno bisogno.

E’ molto importante assicurarsi che non ci siano danneggiamenti al sistema di raffreddamento, che i filtri siano stati puliti e che il condizionatore non abbia residui di detergenti chimici che possono restare nell’acqua di condensa.