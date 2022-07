Se volate su questo aereo, quasi non ve ne accorgerete, ecco che succede (VIDEO)

Siamo in estate, e parlare di viaggi e spostamenti è quasi d’obbligo. I mezzi di trasporto sono presi d’assalto dai vacanzieri, spesso con problemi di ritardo o di overbooking, soprattutto se parliamo di aerei. L’aereo resta il mezzo di trasporto, secondo i dati, più sicuro in assoluto. Vediamo che succede però su questo particolare velivolo.

Ci troviamo in uno dei posti più belli e visitati al nord del nostro continente. Siamo in Scozia, la splendida terra che attira moltissimi turisti e visitatori tutto l’anno, per la sua storia e le sue bellezze paesaggistiche.

La Scozia è famosa per molte bellezze, tra le quali le isole. Nelle isole Orcadi, ci sono due perle chiamate Westray e Papa Westray. Oltre che per la bellezza naturale, queste due isole sono conosciute per essere unite dal volo di linea più breve al mondo. I voli sulla rotta – la cui distanza totale è di 2,7 km – sono programmati per un minuto e mezzo e il tempo di volo effettivo è più vicino a un minuto. Il record per il volo più veloce è stato di 53 secondi.

La rotta è operata da Loganair, la compagnia aerea regionale scozzese che serve le Highlands e le isole scozzesi. Fa anche parte di un volo di collegamento che collega l’isola di Westray e la città di Kirkwall, la città centrale e più popolosa delle Isole Orcadi.

La rotta tra le Isole Orcadi di Westray e Papa Westray nel nord della Scozia è un obbligo di servizio pubblico sovvenzionato. Il Consiglio delle Isole Orcadi assegna la rotta, insieme a molte altre rotte in tutte le isole, attraverso una procedura di gara.

I voli tra l’aeroporto di Westray e l’aeroporto di Papa Westray sono giornalieri in entrambe le direzioni, tranne il weekend, quando si può viaggiare da Westray a Papa Westray, e la domenica, quando si effettua il volo di ritorno.