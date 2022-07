Che succede se la testa della zecca resta nella pelle, ecco i pericoli

Siamo in piena estate, e in questo periodo siamo più esposti agli attacchi di animali, complice il maggior tempo passato all’aria aperta. Tra questi, le zecche sono senz’altro i parassiti più fastidiosi, ai quali dobbiamo prestare molta attenzione. Vediamo nello specifico che succede se la testa di una zecca rimane nella pelle.

Le zecche sono degli artropodi appartenenti agli aracnidi, la stessa famiglia dei ragni. Sono molto piccole, quasi mai superano il centimetro di dimensione, hanno forma tondeggiante da cui partono le zampe di colore tra il rosso e il marrone.

Le zecche si trovano nell’Europa centro orientale e settentrionale, preferibilmente nelle zone umide; si trovano nei prati, boschi, montagna, e si nascondono tra la vegetazione, per questo è molto difficile individuarle prima di essere attaccati.

Che succede se la testa della zecca resta nella pelle

La zecca rimane attaccata alla pelle tramite a bocca, che usa per succhiare il sangue, e questa azione può durare anche giorni, senza che ce ne accorgiamo. La cosa importanti quindi, è cercare di individuarla prima possibile, e rimuoverla prima possibile. Ma bisogna fare molta attenzione a fare questa azione.

Per asportare la zecca è necessario usare le pinzette. Importante è cercare di avvicinare la presa il più possibile all’attaccatura della pelle e in corrispondenza della testa dell’animale. A questo punto si deve tirare, ma lentamente e senza strappi, per evitare di staccare la testa dal corpo.

Se la testa resta attaccata alla pelle, bisogna cercare di rimuoverla con pinzetta o ago, ma prima di ogni cosa è necessario disinfettare la cute; mai utilizzare alcool o smalto per le unghie, che spesso di tende erroneamente a mettere sul punto incriminato. In ogni caso è sempre meglio farsi aiutare da un medico.

La buona notizia è che, se si stacca la testa dal corpo, la zecca non sarà in grado di trasmettere la malattia di Lyme, la patologia più pericolosa che può attaccare – una sindrome che può interessare cute, articolazioni, sistema linfatico, sistema nervoso centrale e periferico, sistema cardiovascolare e, in misura minore, muscoli, occhi, reni e fegato.