Lettera di Presentazione, ecco cosa scrivere, i consigli degli esperti

La lettera di presentazione molto spesso viene poco considerata dai candidati, ed invece è un fattore fondamentale per mettere in risalto la propria figura. Di norma, si allega al curriculum vitae ed è un modo per raccontare ai tuoi potenziali datori di lavoro chi sei e perché dovrebbero assumerti.

Alcuni esperti ci danno alcuni consigli su come scrivere perfettamente la lettera di presentazione allegata al CV e come catturare l’attenzione di chi la legge. Andiamo a vedere cosa fare esattamente.

Il primo passo da fare è sottolineare le motivazioni che ti hanno spinto a rispondere a quella specifica offerta di lavoro, scegliendo la loro azienda piuttosto che un’altra. Successivamente, è fondamentale evidenziare le Hard Skill come stage, esperienze lavorative, tesi e ricerche su tematiche di interesse aziendale, la conoscenza certificata di lingue estere.

E’ necessario inoltre mostrare il proprio interesse per la compagnia, soprattutto in caso di lettera di presentazione come candidatura spontanea e fare attenzione che la lettera sia chiara e senza errori, e allo stesso tempo dal contenuto conciso.

Stimolare la curiosità è un passo fondamentale, poiché un recruiter capirà se sei motivato e se la tua assunzione può portare valore aggiunto alla società. Inoltre, è importante mettere sempre in risalto le Soft Skill, ovvero le qualità personali, evitando elenchi ma spiegandole.

Il consiglio degli esperti, quando si sta scrivendo una lettera di presentazione senza esperienze pregresse, è focalizzarsi sui requisiti elencati nell’annuncio di lavoro e quindi fare leva su qualifiche personali, sul percorso di istruzione e sulle esperienze extra-lavorative come stage o periodi di volontariato fatti in passato, oltre che sulle Soft Skills. Se a scrivere una lettera di presentazione è un neolaureato, bisogna mettere in evidenza ciò che si ha acquisito durante il percorso universitario, poiché si può essere assunti proprio grazie alla formazione appresa recentemente.

Inoltre, bisogna spiegare il motivo per il quale si è adatti all’azienda, in modo chiaro e preciso e far notare di conoscere bene il settore.