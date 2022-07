A New York esiste un altro Empire State, ecco dove si trova, la storia è incredibile

New York, una città che vuol dire il centro del mondo. La Grande Mela rappresenta il sogno americano, con la Statua della Libertà che accoglie proprio davanti la baia della città i visitatori che arrivano negli States. La città più famosa degli Stati Uniti ha mille luoghi da visitare, ma uno forse in pochi lo conoscono. Ecco di cosa si tratta.

Le 8 milioni di persone che abitano la città di New York abitano circa 8 milioni di persone, ed ogni anno Manhattan viene visitata da oltre 60 milioni di turisti. New York ha cinque distretti: il Bronx, il Queens, Brooklyn, Staten Island e Manhattan. Il Queens è il distretto più grande, mentre Manhattan è il più piccolo.

Di New York conosciamo moltissimi luoghi, alcuni iconici e famosi in tutto il mondo, ma esiste un luogo insolito, come spiega la guida de Il Mio Viaggio a New York. Si chiama Empire State, ma non è l’Empire State Building che tutti conosciamo. Questo posto non ha nulla a che fare con gli edifici, anzi al contrario è ideale per gli appassionati di camminate ed escursioni, anche in bicicletta.

Si chiama Empire State Trail, ed è un sentiero naturalistico voluto dall’ex sindaco della città Cuomo, per promuovere le attività all’aria aperta e l’aggregazione dei newyorchesi.

L’Empire State Trail è un percorso della lunghezza di 750 miglia, che attraversa anche idealmente la storia del paese. Passando per il centro urbano, si potrà arrivare fino al confine col Canada, utilizzando 3 percorsi a disposizione da attraversare in bici o a piedi.

Sentiero Greenway nella valle dell’Hudson, attraversa lo stato di New York da nord a sud, va da Manhattan fino ad Albany, e attraversa la campagna americana con le sue storiche e affascinanti contee.

nella valle dell’Hudson, attraversa lo stato di New York da nord a sud, va da Manhattan fino ad Albany, e attraversa la campagna americana con le sue storiche e affascinanti contee. Sentiero del canale Erie attraversa lo stato da est a ovest, da Buffalo fino a Rochester. Questo sentiero risale il canale, regalando paesaggi dal punto di vista naturalistico unici. Da Rochester in seguito, si arriva fino a Siracusa.

attraversa lo stato da est a ovest, da Buffalo fino a Rochester. Questo sentiero risale il canale, regalando paesaggi dal punto di vista naturalistico unici. Da Rochester in seguito, si arriva fino a Siracusa. Sentiero della valle di Champlain è un vero percorso escursionistico, ideale da fare in bicicletta, che arriva fino a Champlain.

Per pernottare lungo l’Empire State Trail, si trovano B&B, hotel, campeggi, ed è possibile fare moltissime attività ricreative, sportive e culturali.