Bagaglio a mano, ecco come prepararsi per viaggiare senza problemi

L’estate è nel suo pieno, e moltissime persone hanno ripreso a viaggiare. Dopo due anni di pandemia, con le restrizioni che hanno toccato in particolar modo il turismo e gli spostamenti, si è ripreso a viaggiare. Per essere pronti e non perdere tempo in aeroporto, ecco come viaggiare con il bagaglio a mano senza problemi.

Come sappiamo volare in aereo è una grande comodità, soprattutto per raggiungere destinazioni lontane, o in breve tempo. Ma ci sono delle regole da seguire per volare in tranquillità, e soprattutto senza incappare in brutte sorprese.

In estate i viaggi si moltiplicano, la gente va in ferie e soprattutto quest’anno, dopo due anni di restrizioni a causa del Covid-19, finalmente ci si può spostare liberamente. Chi viaggia in aereo deve seguire alcune regole, soprattutto per quanto riguarda il peso dei bagagli da imbarcare. Vediamo per viaggiare con la compagnia aerea Ryanair, la più rigida riguardo i bagagli, cosa bisogna fare.

La famosa compagnia aerea low-cost, ha imposto dei limiti per il bagaglio a mano, pena spese extra. Il bagaglio a mano su Ryanair deve rispettare queste dimensioni precise: il peso non deve superare i 10 Kg e le dimensioni massime sono di 55 x 40 x 20 cm. Oltre al bagaglio a mano, è ammesso portare anche una piccola borsa (di dimensioni 35 x 20 x 20 cm).

Esistono in commercio, sia sul sito Ryanair che su Amazon ad esempio, dei bagagli a mano delle misure concesse. Nel bagaglio a mano si possono portare liquidi ma in contenitori di massimo 100 ml. chiusi in sacchetti di plastica trasparente e richiudibile (max 20×20 e di 1 litro massimo).

Il latte per neonati, latte in polvere, l’acqua sterilizzata e gli alimenti per l’infanzia in genere possono essere trasportati al di fuori del sacchetto trasparente ma possono essere ispezionati, così come i medicinali.

Se si viaggia con bambini fino ai 23 mesi, si può portare in aggiunta una borsa di 5 kg massimo. E’ importante comunque ricordare che su questi aerei in cabina si possono caricare non oltre 90 bagagli, perciò la regola è chi prima arriva…prima imbarca il bagaglio a mano. Tutto ciò che eccede andrà in stiva.