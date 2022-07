Celiachia, i luoghi dove mangiare nella Grande Mela

La celiachia è una reazione immunitaria all’assunzione di glutine, ed un grande problema per molte persone. Progressivamente la reazione immunitaria, se non diagnosticata e curata, scatena un’infiammazione danneggiando il rivestimento dell’intestino tenue e impedendo l’assorbimento di alcuni nutrienti.

In Italia oltre 200.000 pazienti soffrono di celiachia ma, tenendo conto dei casi asintomatici, il numero effettivo si aggirerebbe intorno ai 600.000. Da molti anni ormai, i ristoranti per celiaci si stanno espandendo in maniera considerevole.

Se vi trovate a New York, ecco alcuni posti dove potrete andare a mangiare tranquillamente alimenti senza glutine. A stilare la lista il team de Il mio Viaggio a New York.

Bareburger è un ristorante dove è possibile mangiare i tradizionali hamburger all’americana nella versione gluten free. Molti piatti proposti sono gluten free e pensati, inoltre, per chi soffre di allergie o intolleranze alimentari. Nel menù sono presenti anche sandwich e salad senza glutine. Bareburger ha diversi punti vendita a New York, facilmente raggiungibili.

Se si ha voglia di un ottimo risotto per pranzo, Risotteria Melotti è il ristorante adatto. Propongono una cucina al 100% italiana con risotti sia tradizionali sia senza glutine. Risotteria Melotti si trova a East Village sulla quinta strada.

Senza Gluten è un ristorante 100% gluten free e nel 2018 è riuscito a vincere il Diner’s Choice Award. I piatti sono molti buoni e le pietanze vanno dall’antipasto al dolce. Senza Gluten si trova al numero 206 di Sullivan Street a Greenwich Village.

Se si vuole andare a mangiare, invece, una pizza senza glutine per cena, Bistango è il ristorante perfetto per questa esigenza. Si trova a Manhattan ed è una cucina italiana multi-regionale. Bistango si trova all’interno del Kimberly Hotel sulla 50th Street.

Infine, Kestè Pizza & Vino è un locale italiano dove gustare ottime pizze, disponibili sia nella loro versione tradizionale che in quella gluten free. Un locale che si adatta alle esigenze e ai gusti di tutta la famiglia o gruppo di amici, con proposte sfiziose e genuine, realizzate con ingredienti scelti di origine italiana. Le pizze vengono cotte in forno a legna, proprio come da tradizione napoletana e dal 2015 fa parte delle 4 pizzerie migliori di tutti gli Stati Uniti. Kesté Pizza & Vino si trova a Manhattan al numero 66 di Gold Street.