Come creare un corso online da solo, ecco il metodo

I lavori e i corsi online stanno prendendo sempre più piede rispetto alle professioni manuali. Infatti, con l’avvento della tecnologia, i ragazzi di oggi hanno la voglia di specializzarsi in qualcosa inerente al lavoro online come il grafico, l’editor o altri lavori simili.

Ecco perché creare un corso online da solo, potrebbe portare benefici sia sotto l’aspetto economico sia sotto l’aspetto professionale. Chiaramente, partendo da zero, non è facile dare origine ad un proprio corso web, ma esiste un particolare metodo, consigliato dalla società Marketers, che potrebbe aiutare chi volesse intraprendere questa strada. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Secondo i Marketers, il primo passo da fare è riuscire a comunicare le tue competenze e la tua autorevolezza, ma non solo: anche l’aspetto personale è importante far conoscere, poiché le persone sono anche incuriosite dalla tua vita, dai tuoi valori e dalle tue passioni. Non bisogna sottovalutare, inoltre, il fatto che chi si affezionerà a te, ti prenderà come punto di riferimento e sarà portato ad acquistare praticamente tutto ciò che crei, cosicché avrai fidelizzato persone della tua audience.

Dovari creare una strategia di contenuti adatta per comunicare in modo efficace il tuo personal brand e i contenuti legati al tuo business – che in questo caso si tratta della vendita di tuoi corsi online.

La progettazione di un business è il momento più importante, poiché in questa fase sarà necessario unire le tue passioni, ciò di cui il pubblico ha bisogno e fare meglio dei tuoi competitors.

Chiaramente, dopo la progettazione, il passo successivo è pianificare e realizzare il corso online. La cosa migliore da fare è prendere il macro argomento di cui hai deciso di parlare, dividerlo in micro argomenti, suddividerlo a sua volta in singole lezioni creando così l’indice del tuo corso. Le durata delle lezioni varia tra i 7 e i 13 minuti.

Uno degli elementi di successo per un corso online, è sicuramente l’alta qualità dei video che lo compongono. E’ necessario collocare le luci per creare il tuo set ideale, che rispecchi il tuo personal brand e le sensazioni che vuoi comunicare. L’audio deve essere obbligatoriamente di ottima qualità, poiché un pessimo audio difficilmente verrà perdonato. Infine, scegliere la giusta piattaforma dove caricare i video, è determinante per la riuscita del progetto.