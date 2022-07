Come riconoscere un diamante, la prova del nove che ti lascerà a bocca aperta

I diamanti sono una delle pietre più preziose nel mondo e sono stati riconosciuti ed estratti per la prima volta in India circa 6,000 anni fa. Secondo gli ultimi dati, i maggiori paesi produttori di diamanti di qualità industriale, sono stati il Congo con 22.200 migliaia di carati, la Russia con 15,000, l’Australia con 9.900, il Botswana con 7.000 e il Sudafrica con 5.400.

Riconoscere un diamante vero da uno falso non è semplice, anzi molto spesso ci si sbaglia facilmente. Pensiamo solo che un diamante del peso di 0,50 carati può costare 5.000 euro, mentre uno da 1 carato della stessa identica qualità arriva a quasi 16.000. Andiamo a vedere, quindi, come identificare e distinguere un vero da un falso.

Per prima cosa, è necessario prendere un foglio di carta bianca e disegnare un punto. Successivamente, bisogna prendere la pietra e appoggiarla sul foglio con la tavola rivolta verso il basso e centrata sul punto. Nel diamante falso (o zircone) il riflesso circolare del punto si vede facilmente attraverso il padiglione, mentre in quello vero il riflesso si disperde e diventa quasi impercettibile.

E’ possibile distinguere un diamante da uno zircone anche attraverso una bilancia di precisione, poiché lo zircone peserà 1,7 volte più di un diamante dello stesso diametro.

Inoltre, il diamante ha una durezza massima e immutabile nel tempo e con una lente di ingrandimento è possibile osservare bene le sfaccettature del diamante e la superficie della pietra. In un diamante non si vedranno mai molti graffi e scalfiture ed inoltre i bordi fra le sfaccettature saranno molto affilati e appuntiti, mentre in uno zircone si vedranno più facilmente i graffi ed inoltre i bordi fra le sfaccettature saranno sempre più arrotondati di quelli del diamante.

Lo zircone è un minerale molto simile per caratteristiche al diamante, ma dal valore estremamente più basso. Venne trovato per la prima volta in Australia circa 4,4 miliardi di anni fa, e per questo si tratta dell’oggetto in assoluto più lontano nel tempo reperito sul globo terrestre. Lo zircone ha una durezza simile a quella del topazio e i più estesi giacimenti si trovano in Thailandia e nei depositi alluvionali dello Sri Lanka.