Senza questo fatto non potremmo trovare le immagini sul web, ecco cosa è successo

Le foto rappresentano le emozioni e i ricordi di una persona, ed ogni immagine può raccontare una storia diversa attraverso luoghi o volti scattati. La fotografia nasce nel 1839 in Francia grazie a Louis Jacque Mandè Daguerre, mentre la prima macchina fotografica nasce nel 1826 per mano di Nicépore Niepce.

Con l’avvento della tecnologia, è possibile trovare qualsiasi tipo di foto sul web e dobbiamo ringraziare questa celebre star mondiale. Andiamo a vedere di chi parliamo e cosa è successo.

“Quando fu lanciato Google, la gente era stupita dal poter trovare praticamente qualsiasi cosa digitando solo qualche parola dentro al computer. I meccanismi dietro a tutto ciò erano tecnicamente complessi, ma quello che vedevi era piuttosto grezzo: una pagina di testo interrotta da massimo dieci link blu”. Queste sono le parole di Eric Schmidt, il chairman di Google che ricostruisce la storia del motore di ricerca.

Google, negli anni, è diventata la piattaforma più grande al mondo dove è possibile trovare traduzioni, mappe, previsioni del tempo ma soprattutto immagini. Infatti, uno dei fenomeni più virali di sempre ha visto protagonista un abito, #TheDress e la rete è completamente impazzita solo per cercare di capire di che colore fosse un singolo capo di abbigliamento. Per questo, per la nascita di Google Images, dobbiamo ringraziare la protagonista di questo boom, la cantante Jennifer Lopez con il suo famosissimo vestito verde di Versace che indossò ai Grammys del 2000 – così celebre da avere una propria pagina su Wikipedia.

“Le persone volevano molto più del semplice testo. Ciò divenne evidente per la prima volta con le immagini, dopo che ai Grammy Awards del 2000 Jennifer Lopez indossò un abito verde che, be’, catturò l’attenzione del mondo intero. Così nacque Google Image Search“. Continua l’ex CEO di Google, Schmidt.

Jennifer Lopez è una cantante americana, tra le maggiori esponenti del pop latino commerciale. Secondo Forbes è la persona più ricca tra i latino-americani nell’ambiente di Hollywood e secondo la rivista People en Espanol, è l’attrice ispanica più influente d’America.