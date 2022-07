Sesso, ecco il segreto per divertirsi con le posizioni più hot (VIDEO)

Quante volte abbiamo pensato di voler osare un pò con il nostro/a partner nelle situazioni più intime? e parliamo nello specifico di posizioni hot. Negli anni il Kamasutra è diventato famoso per essere un libro di posizioni sessuali complesse, alcune anche impossibili. In realtà questa opera è qualcosa di molto diverso e più profondo.

Kamasutra a parte, molti vorrebbero variare il modo in cui fanno sesso, cercando di cambiare e sperimentare posizioni diverse. Il problema però, per molti, è la difficoltà concreta di assumere determinate posizioni durante l’atto sessuale. Ma esiste una soluzione, vediamo di cosa si tratta!

Spessi ci troviamo in situazioni in cui il partner ci chiede di provare una posizione particolare, o anche una abbastanza comune, ma noi non siamo proprio in forma. Non è raro, diciamolo, soffrire di dolori muscolari o addirittura contratture dopo un incontro hot. Ebbene, per aiutarci a vivere una sessualità più semplice e divertente, arriva Pillo.

Vi sarà certamente capitato, mentre sperimentate una particolare posizione, di utilizzare un cuscino per migliorare la performance sessuale. Pillo è la soluzione. E’ realizzato dall’azienda Dame, che lo definisce “Un cuscino per il sesso morbido ma solido che ti sostiene in ogni angolazione. Pillo arricchisce la sperimentazione, eleva le tue posizioni preferite e si integra perfettamente nella tua camera da letto durante il pisolino.”

Pillo è comodo, morbido e strutturalmente solido, permettendo così di assumere posizioni in modo più agevole. “I cuscini sessuali ti danno la possibilità di modificare la posizione sessuale in cui ti trovi in ​​modo che sia ottimale per entrambi i partner“, ha spiegato Kenneth Play, un educatore sessuale internazionale a Men’s Health. “Regolare cose come l’angolo di penetrazione cambiando l’angolo del bacino di una persona può fare una grande differenza. Ad esempio, inclinare un bacino verso l’alto, chiamato inclinazione pelvica anteriore, è ottimo per la stimolazione del punto A e del punto G“.

Il rivestimento in cotone 100% con fodera interna ed esterna lavabile, fa in modo che Pillo sia utile ed utilizzabile in mille occasioni. Le maniglie afferrabili sono il punto di forza di questo cuscino “Con i fianchi sollevati, i genitali sono all’altezza degli occhi, rendendo il sesso orale migliore poiché nessuno si stanca il collo“, ha spiegato Taylor Sparks, educatrice erotica e fondatrice di Organic Loven. In commercio esistono persino cuscini per il sesso con fori per inserire un vibratore o un dildo.

Insomma, come dicono gli ideatori di Pillo, “Più libido, meno sciatalgia”!