E’ nato il primo museo in assoluto di questo genere, in Italia è un evento storico

I musei rappresentano una fonte d’ispirazione ed uno scambio di idee tra i visitatori. I Musei Capitolini sono stati aperti al pubblico nel 1734 per volontà di Papa Clemente XII, e per questo sono la galleria d’arte più antica al mondo. In Italia, i musei aperti al pubblico sono 4.908.

Nel mondo, possono essere visitate vari tipi di gallerie come i musei archeologici, i musei di opera d’arte, i musei militari, i musei scientifici, il museo marittimo, il museo etnografico e i musei di storia naturale. Ma da oggi, si potrà visitare anche un’altra tipologia di museo in Italia. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il Museo Nazionale Dell’Italiano o MUNDI è il primo museo dedicato esclusivamente alla lingua italiana, e si trova nella basilica di Santa Maria Novella a Firenze. Al museo sono stati riservati due livelli dell’ex Monastero Nuovo grazie al sostegno del MiC e alla promozione del Comune di Firenze, dell’Accademia della Crusca, dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana e della Società Dante Alighieri.

La fine dei lavori del museo è prevista per il 2023, ma le prime due sale della galleria, già da ora, sono aperte al pubblico gratuitamente tutti i giorni dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 17, fino al prossimo 6 ottobre.

“Questo non è un semplice museo, è un centro che utilizza linguaggi moderni e digitali per parlare al mondo, ed è anche un tributo a Dante e alla storia di Firenze, riuscendo a conciliare la tradizione della lingua italiana con le più moderne tecnologie museali, come postazioni sensibili, schermi al plasma o touch-screen e videowall. Il MUNDI, quindi, sarà un luogo di studio, ricerca, innovazione e si rivolgerà a studenti, studiosi e stranieri“, ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

MUNDI è un’antica parola latina che evidenzia la necessità di prendere in considerazione i diversi mondi con i quali ci relazioniamo attualmente, sia dal punto di vista socio-culturale sia in ottica scientifica e digitale.

A partire dall’anno prossimo si potranno visitare altri tredici ambienti espositivi, situati al piano superiore dell’edificio, e potranno essere raggiunti esclusivamente, usando una scala elicoidale progettata da Giuseppe Martelli nel 1825.