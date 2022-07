Tinder, che succede e come funziona la famosa App di incontri

Tinder è il miglior metodo online per conoscere nuove persone e fare nuove esperienze. La famosa app nasce nel 2012 negli Stati Uniti ed è considerata la migliore applicazione per incontri di tutto il mondo. L’app è utilizzata da 50 milioni di persone, mentre in Italia 9 milioni di persone la usano per cercare l’anima gemella.

Chiaramente, non tutti sanno cosa succede e come funziona Tinder. Andiamo a vedere nello specifico di cosa stiamo parlando.

Tinder è un servizio di dating gratuito, ma è possibile sottoscrivere un abbonamento a Tinder Gold, per poter usufruire di alcune funzionalità aggiuntive che permettono, ad esempio, di scoprire chi ha messo “mi piace” al proprio profilo o abilitare la funzionalità “annulla”, che serve per annullare il voto positivo o negativo espresso nei confronti del profilo di un utente. Il costo di Tinder Gold è intorno ai 16 euro al mese.

Oltre a Tinder Gold, esiste anche Tinder Plus, che permette di usufruire di altre funzionalità aggiuntive, come i “mi piace” illimitati e l’annullamento dell’ultimo swipe illimitato. Il costo è sui 10 euro mensili.

Tra le altre funzionalità maggiormente degne di nota di Tinder vi è il Top Picks, che permette di scegliere gratuitamente un profilo al giorno per il quale indicare un apprezzamento particolare, tramite l’icona della stella azzurra. Invece, il simbolo del fulmine viola è la funzionalità a pagamento Salta la fila di Tinder Plus, che serve per aumentare le visite al tuo profilo.

Tinder ti mostrerà un elenco di persone potenzialmente compatibili con te, sulla base della tua posizione geografica. Sotto la foto del profilo di un utente vi sono alcuni pulsanti che costituiscono le funzionalità chiave di Tinder: il simbolo del cuore verde corrisponde al mi piace, strumento che si utilizza per indicare un apprezzamento, mentre il pulsante della X rossa serve per scartare il profilo di un utente. Infine, il simbolo della stella azzurra è il Super mi piace, che serve per indicare un forte interesse nei confronti di una persona.

Nel caso in cui vi sia un apprezzamento da parte di entrambi, un avviso ti indicherà che è scattato il match e che, quindi, potrai iniziare una conversazione con quella persona, avvalendoti dell’apposita chat situata nella sezione Messaggi che si trova nella barra laterale di sinistra.