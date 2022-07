Come si può condividere l’account di Netflix

Netflix è una società americana ed è un servizio a pagamento che ci consente di guardare serie TV e film senza pubblicità, su un dispositivo connesso a Internet. Fu fondata da Reed Hastings e Marc Randolph nel 1997 ma nel 2014 ha ampliato la sua produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online.

Netflix è tra le maggiori piattaforme streaming di film e serie tv insieme a Prime Video, Disney+, Paramount+ e Peacock. Ma la domanda che ci facciamo spesso è: come si può condividere un account Netflix?. Andiamo a vedere come fare e con quante persone dividerlo.

Le persone al di fuori del tuo nucleo domestico dovranno usare un account proprio per guardare Netflix. Quando un dispositivo esterno al tuo nucleo domestico accede a un account o se viene utilizzato di continuo, Netflix ti chiederà di verificare il dispositivo prima di guardarlo o di cambiarne il nucleo domestico. Questa procedura serve per avere la conferma che si tratti di un dispositivo autorizzato a usare l’account. Netflix non addebiterà in automatico la quota se condividi l’account con chi non vive insieme a te.

Inoltre, Netflix ti permette di usufruire dell’account mentre sei in viaggio o se hai più di un indirizzo di residenza. Se si è il titolare dell’account principale, non è necessario verificare il dispositivo per guardare Netflix. La piattaforma rileva i dispositivi di un nucleo domestico, utilizzando informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell’account dai sistemi che hanno effettuato l’accesso.

Il costo mensile del pacchetto Base è di euro 7,99 e comprende un solo dispositivo su cui è possibile guardare Netflix e scaricarne i contenuti. Il pacchetto Standard costa 12,99 ed è possibile vedere l’account con due dispositivi contemporaneamente. Il Premium invece, ha un prezzo di euro 17,99 e sono quattro i dispositivi con cui è possibile guardare Netflix simultaneamente.

Le opzioni di pagamento sono tramite carta di credito o di debito, ed ogni mese automaticamente viene addebitata la quota prevista, nel giorno che corrisponde alla data della registrazione. Inoltre, è possibile cambiare piano o disdire l’abbonamento online in qualsiasi momento.