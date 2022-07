Scoperto come nuota una sirena, lo possono fare tutti, ecco dove

Le sirene…che fascino! quanti, soprattutto da bambini, abbiamo guardato con gli occhi meravigliati queste creature misteriose. E in quanti abbiamo amato il bellissimo cartone animato la Sirenetta. Oggi si può nuotare come una sirena, esiste un metodo, vediamo come si impara.

La sirena è una creatura mitologica acquatica, con aspetto umano femminile nella parte superiore del corpo e di pesce con pinna caudale in quella inferiore. La sirena appare principalmente nel folclore europeo, ma è presente in quasi tutte le culture del mondo.

Quante volte avrete guardato con meraviglia le immagini di una sirena che si muove con grazia tra le onde del mare? immagini bellissime, che in molti avranno fatto pensare a come potrebbe essere bello fare questa esperienza. Ebbene ora è possibile.

Si chiama Mermaiding, ed è la disciplina che consente di nuotare come una Sirena, un’attività che si svolge in acqua facendo proprie le basi del nuoto e dell’apnea e che si sta diffondendo sempre più in tutto il mondo. Il Mermaiding è una attività adatta a tutti, ma preferita dalle donne che per qualche ora possono somigliare a queste magiche creature.

A parte l’aspetto romantico, questa attività è molto utile a modellare il fisico, a tonificare il corpo, a migliorare respirazione e postura, a rafforzare i muscoli, coinvolgendo addominali, dorsali e arti superiori ed inferiori in un esercizio completo anche per le articolazioni.

Un modo originale e divertente per fare attività fisica e sconfiggere lo stress in acqua termale, come spiega la pagina ufficiale del workshop, previsto per il mese di dicembre in 2 giornate, presso la Y-40® The Deep Joy, la piscina termale più profonda del mondo che si trova a Montegrotto Terme (Padova).

Il corso da Sirena per adulti sarà tenuta dalla primatista di apnea Ilaria Molinari, attualmente titolare del record nazionale di free immersion con -71 metri di profondità. Il corso è aperto a tutti, non servono particolari esperienze pregresse, ma è necessario saper nuotare. Nel corso si imparerà anche, chiaramente, il nuoto con la monopinna (ovvero il movimento che si compie indossando una coda da sirena). La coda da Sirena non è compresa nel materiale, ma è facilmente reperibile in molti siti on-line.

Tutte le informazioni per il corso sono sulla pagina nel sito ufficiale di Y-40® The Deep Joy.