Disney lancia un’avventura unica nella sua storia, ecco che succederà

La Disney è una multinazionale statunitense, fondata nel 1923 da Walt Disney e da suo fratello Roy. La sede principale dell’azienda si trova a Burbank, in California e dal 1991 è un componente dell’indice azionario Dow Jones. Nel 2019 nacque la piattaforma Disney+, diretta concorrente di Netflix e Prime Video nella produzione e distribuzione di contenuti.

Da poco tempo, l’azienda americana ha sviluppato una nuova avventura da sogno, capace di rendere l’esperienza unica nella storia. Andiamo a vedere di cosa si tratta, dove si trova e cosa succederà.

La Walt Disney Company inaugurò il primo parco divertimenti ad Anaheim, in California, nel 1955 e si affermò come modello di riferimento per i parchi divertimenti di tutto il mondo, cambiando addirittura nome in Disney Parks.

La nuova avventura prodotta dalla Disney, consiste in un giro del mondo super esclusivo dei suoi 12 parchi, con aereo privato. Il viaggio organizzato si chiama Disney Parks Around the World- A Private Jet Adventure, avrà una durata di 24 giorni e sarà accessibile solamente a 75 persone.

Il tour esclusivo coinvolgerà tutti i parchi Disney tra California, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Parigi e Florida. Inoltre, la formula include anche tappe aggiuntive, tra cui le tre Piramidi di Giza in Egitto, il Taj Mahal in India e la Torre Eiffel a Parigi, oltre che il Lucasfilm Campus, i Walt Disney Studios e la rara opportunità di essere invitati allo Skywalker Ranch, costruito dal creatore di Star Wars, George Lucas, vicino a San Francisco.

Gli spostamenti saranno a bordo di un lussuoso Boeing 757 allestito per vip della compagnia aerea islandese Icelandair e la partenza è fissata per il 9 luglio 2023.

Gli alloggi per il Disney Parks Around the World – A Private Jet Adventure, sono da sogno ed includono Disney’s Grand Californian Hotel & Spa a Los Angeles e Anaheim, Summit Skywalker Ranch a San Francisco, 3 Disneyland Hotel a Tokyo, Shanghai e Hong Kong, Oberoi Amarvilas ad Agra, Marriott Mena House a Il Cairo e concludendo con Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel a Parigi e Disney’s Grand Floridian Resort & Spa ad Orlando.

Inutile immaginare che si tratti di un tour con numeri da capogiro. Il costo infatti, si aggirerà intorno alla cifra di 110mila dollari a persona (circa 105mila euro).