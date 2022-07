Internet in vacanza, ecco come averlo ovunque

L’estate è la stagione delle vacanze, dei viaggi, degli spostamenti in generale. Ora che moltissime persone necessitano di utilizzare internet in movimento, sia su cellulare che su PC, è importante sapere come fare per connettersi anche quando siamo in giro e non troviamo una connessione wi-fi. Ecco come fare.

Internet fa parte della nostra quotidianità, e restare senza connessione fa sentire fuori dal mondo. Soprattutto dopo la pandemia, c’è stato un aumento dei lavoratori digitali e in smartworking, per questo navigare anche spostandosi da casa o dall’ufficio diventa fondamentale.

Il Lavoro Agile resterà nell’89% delle grandi aziende e nel 62% delle piccole aziende, secondo gli ultimi dati. Internet insomma, ha preso il sopravvento in moltissimi ambiti, in particolar modo nel lavoro. Oggi connettersi in qualunque posto diventa una necessità, e comunque i luoghi anche pubblici che mettono a disposizione una connessione wi-fi sono in continuo aumento.

Una soluzione quando ci troviamo impossibilitati a navigare, ma dobbiamo utilizzare il pc, è quella di abilitare la funzione di hotspot sul cellulare o tablet, in modo da poterne condividere la connessione internet con il PC.

Come fare da hotspot al PC con Android e Iphone.

L’hotspot si può attivare da tutti i cellulari. Vediamo come fare con i cellulari dei due sistemi operativi più utilizzati. A guidarci passo passo il guru della tecnologia, Salvatore Aranzulla.

Con Android: Clicca sull’icona delle Impostazioni di Android (quella a forma d’ingranaggio), vai nelle sezioni Rete e Internet > Hotspot e tethering e, se intendi creare un hotspot di tipo wireless, fai tap sulla dicitura Hotspot Wi-Fi. Imposta il nome della rete da creare e la password da usare per proteggerla, digitando i parametri nei campi dedicati e scegli se disattivare l’hotspot automaticamente quando non vi sono più dispositivi connessi, agendo sulla levetta dedicata. Se vuoi abilitare sia la rete a 2.4 GHz che quella a 5 GHz (e non soltanto quest’ultima), imposta la levetta Estendi compatibilità su ON. Per attivare la condivisione della connessione, imposta la levetta Usa Hotspot Wi-Fi in posizione ON.

Per abilitare la condivisione della rete tramite Bluetooth, abilita invece l’opzione Tethering Bluetooth, situata nel pannello Rete e Internet > Hotspot e tethering. Questa schermata consente anche di attivare o disattivare la condivisione della rete tramite USB. Per procedere, dopo aver connesso tra loro il telefono e il computer mediante cavo USB, abilita la levetta denominata Tethering USB.

Con Iphone: apri le Impostazioni del dispositivo, premendo sull’icona dell’ingranaggio nella schermata Home oppure nella Libreria app, tocca le voci Cellulare e Hotspot personale e porta su ON l’interruttore vicino alla voce Consenti agli altri di accedere. Attiva Wi-Fi e il Bluetooth. Puoi attivare/disattivare rapidamente l’hotspot del cellulare, richiamando il Centro di controllo di iOS, effettuando un tap prolungato sul riquadro Rete e premendo poi sul pulsante di Hotspot personale, per “accenderlo” oppure “spegnerlo”. L’hotspot si può attivare anche tramite Bluetooth o USB. Il procedimento vale anche per iPad.