Chiara Ferragni, il gesto inaspettato che ha cambiato la vita di una ragazza, la storia è emozionante

Chiara Ferragni, un nome una garanzia di successo. L’imprenditrice digitale è uno dei personaggi italiani più influenti e famosi in tutto il mondo. Insieme al marito, il cantante Fedez, e ai figli Leone e Vittoria, sono la famiglia più amata e seguita sui social.

La Ferragni su Instagram ha oltre 26 milioni di followers, ed è in assoluto uno dei primi personaggi a fare i cosiddetti numeri sulla piattaforma di Meta.

Chiara Ferragni è amata dal pubblico di tutto il mondo, e una delle influencer più seguite in assoluto sui social. Il suo nome è garanzia di successo, tanto da aver aperto da qualche anno il suo brand personale che porta il suo nome. Resta aperto il sito The Blond Salad, dal nome del suo primo blog dove parlava della sua passione per la moda, quando ancora non c’era il boom di internet e dei social di questi anni.

Oggi la Ferragni ha un‘azienda che produce accessori, abiti, ma anche acqua, trucchi, scarpe. Si può dire che ogni cosa che tocca, diventa oro. Ed è qui che si inserisce la storia di uno dei gioielli che ha indossato in uno dei tantissimi shooting fotografici. In occasione di un editoriale per la rivista Vanity Fair, la Ferragni ha deciso di indossare dei gioielli tra i quali un choker di Nuvola, un brand con il quale non aveva nessun rapporto commerciale, ma che semplicemente Chiara aveva visto da una sua collaboratrice.

La storia di questo girocollo è davvero sorprendente, perché la Ferragni lo aveva visto ad una sua collaboratrice che lo aveva ricevuto come omaggio dalla creatrice, anche lei italiana e come lei di nome Chiara. Si tratta della forlivese di 36 anni Chiara Talenti, fondatrice del brand Nuvola Gioielli, che ha creato anche la collana indossata dalla influencer.

La Talenti è l’esempio di chi ha le idee chiare, dai valori al nome del suo marchio, senza paura di partire da zero. La sua formazione, che ha raccontato aver trovato una svolta grazie al metodo Marketers, l’ha portata a mettere punti fermi e strategia senza perdere la propria essenza e trasmettendo i propri valori. La decisione di utilizzare e puntare sui social (Chiara è partita da un profilo con appena 600 followers ed oggi ne ha 15.4K) e di farsi pubblicità inviando i suoi prodotti a influencer e fashion stylist, l’hanno aiutata a farsi conoscere. La perseveranza e la qualità del suo lavoro, hanno fatto il resto.