Tea Tree Oil, attenzione a questo utilizzo, l’effetto collaterale è preciso

L’olio di Malaleuca, noto come Tea Tree Oil, originario dell’Australia, è un olio essenziale che viene estratto dalla foglie di Malaleuca alternifolia, una pianta appartenente alla famiglia delle Myrtaceae.

E’ un olio conosciuto per le sue proprietà antimicrobiche, viene impiegato soprattutto in ambito cosmetico ed erboristico, e appartiene inoltre alla famiglia degli integratori. Le sue molteplici proprietà lo rendono un vero e proprio olio miracoloso.

Il Tea Tree Oil si ottiene per distillazione in corrente di vapore delle foglie della pianta di Malaleuca, che dovrebbero essere stoccate per un periodo di almeno sei settimane prima della lavorazione. E’ composto principalmente dal Terpinen-4-olo che è presente in una concentrazione che varia dal 30 al 45%; oltre questo componente, ne sono presenti diversi altri ma solo quest’ ultimo, essendo in maggiore quantità, sembra essere il principale responsabile delle proprietà antimicrobiche che appartengono all’olio di Malaleuca.

Il Tea Tree Oil si può reperire allo stato puto o altrimenti all’ interno di creme, pomate, idrogel o soluzioni emulsionate per uso topico. Lo possiamo utilizzare nel caso di punture di insetti, prurito, infiammazioni cutanee, acne, gengiviti, infezioni delle vie respiratorie superiori, infezioni vaginali.

Le proprietà del Tea Tree Oil

Antibatterico Le proprietà attribuite al Tea Tree Oil, sono diverse ed interessanti; alcuni studi hanno dimostrato che le proprietà antibatteriche che gli appartengono, esercitano questa azione attraverso la denaturazione delle proteine della membrana citoplasmatica dei microrganismi.

Antifungine Interessanti studi su quest’olio, hanno dimostrato che ha delle proprietà antimicotiche. Più precisamente, si è rivelato attivo nei confronti di diversi funghi e lieviti che causano disturbi alla cute, alle mucose e annessi cutanei. In merito alle proprietà antifungine dell’olio di malaleuca, è stato dimostrato che nel trattamento delle onicomicosi dei piedi, ha avuto un’ efficacia simile a trattamenti eseguiti con farmaci antifungino.

Antinfiammatorio E’ in grado di ridurre l’infiammazione cutanea, capace di calmare le infiammazioni e rossori cutanei, e ridurre la probabilità dell’insorgere di infezioni di tipo batterico sulla pelle.

Antiparassitario Può essere usato come rimedio naturale contro le infestazioni dei pidocchi; alcuni studi hanno dimostrato la sua efficacia sia sugli esemplari adulti, che sulle uova.

Quali possono essere gli effetti collaterali del Tea Tree Oil?

Il Tea Tree Oil solitamente viene impiegato per uso esterno; l’ assunzione orale di questo prodotto non è proibita ma altamente sconsigliata in quanto, potrebbero verificarsi effetti avversi e pericolosi. La somministrazione orale deve avvenire soltanto dietro consiglio del medico e sotto stretta sorveglianza. Precisiamo che, nonostante l’ olio di Malaleuca è un prodotto di origine naturale, non significa che non abbia effetti indesiderati, quindi controindicazioni. Per questo motivo, se si decide di utilizzarlo, allo scopo terapeutico, è sempre opportuno chiedere un consiglio al proprio medico.

Generalmente non si sono osservati effetti collaterali, tuttavia sono stati segnalati alcuni casi di reazioni allergiche di tipo dermatite da contatto dopo l’applicazione dell’olio allo stato puro o con preparati. In caso di ingestione accidentale dell’olio di Malaeuca, si possono manifestare dei sintomi anche gravi come per esempio: reazioni sulla coordinazione motoria, confusione mentale, sonnolenza, problemi di deambulazione. L’assunzione in grande quantità può portare anche a stati comatosi. Qualora dovessero verificarsi queste situazioni, rivolgersi immediatamente al proprio medico o al più vicino pronto soccorso.