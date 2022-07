Chiara Ferragni, boom di ricavi, ecco quanto guadagna la sua società

Chiara Ferragni è una modella e influencer italiana e fino al 2017 è stata CEO e presidente di The Blonde Salad. Inoltre, l’imprenditrice è diventata CEO del suo brand, Chiara Ferragni Collection, e punta ad espandersi negli Stati Uniti ed in Asia.

Ma quanto guadagna la società di Chiara Ferragni? Questa è la domanda che ci siamo sempre posti e che non abbiamo mai avuto una risposta certa. Oggi, grazie ad un boom di ricavi, possiamo andare a vedere di quali cifre stiamo parlando.

Chiara Ferragni è l’amministratore delegato e azionista con il 32,5% della società Fenice, e grazie ad un forte aumento di ricavi nell’ultimo anno, l’interesse di diversi fondi di private equity è cresciuto notevolmente.

Il bilancio del 2021, infatti, si è chiuso con un profitto di 1,9 milioni di euro rispetto alla perdita di oltre 3,4 milioni del precedente esercizio, su cui aveva inciso il divorzio con l’imprenditore Pasquale Morgese, che produceva le scarpe a marchio “Chiara Ferragni” lanciate nel 2013, con il quale, però, l’influencer ha rotto i rapporti a fine 2020, trasferendo il business alla Swinger International.

Fenice dispone di liquidità per 666mila euro e ha debiti per 3,6 milioni, dei quali 1,3 milioni verso banche tra cui la Deutsche Bank e 1,6 milioni verso altri fornitori.

I ricavi sono balzati da 1,2 a oltre 7 milioni, di cui 3,3 milioni da royalties su marchi e oltre 2,2 milioni dalle vendite e-commerce. L’assemblea dei soci ha deciso di destinare l’intero utile per coprire parzialmente le perdite pregresse, mentre in assemblea si è evidenziato come l’utile del 2021, è andato oltre il budget che prevedeva un profitto di 700 mila euro. Il bilancio è stato approvato all’unanimità dai soci, ossia la Ferragni, il presidente Paolo Barletta con il 45% e Morgese con il 27,5%.

La Ferragni è una delle influencer più seguite ed amate del mondo, con più di 24 milioni di follower su Instagram e 4,5 milioni su Tik Tok e tale successo è abbinato anche ad un importante giro d’affari che, secondo “Milano Finanza”, si aggira intorno ai 19 milioni di euro. Infatti, la fashion blogger ha guadagnato 46,3 milioni di euro solamente nel 2021.