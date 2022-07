Macchie di resina, ora è possibile toglierla senza difficoltà

La resina è una sostanza odorosa e appiccicosa prodotta dalle piante e di solito sono classificate in resine consistenti, balsami, oleoresine e gommoresine. La funzione della resina è protettiva, poiché contrasta l’ingresso, e quindi l’attacco, di parassiti, batteri e muffe. Inoltre, il loro odore pungente allontana insetti e piccoli animali parassiti del legno.

La resina è molto difficile da togliere sugli indumenti ed è necessario mettere in pratica questi step per eliminare completamente ogni residuo di macchia di resina sui vestiti. Andiamo a vedere come fare.

Per prima cosa bisogna controlla bene i vestiti macchiati, anche nei punti più nascosti, poiché le macchie di resina si fissano in parti che di solito sfuggono allo sguardo, come il retro dei pantaloni o della gonna, i gomiti di giacche e camicie, o altri punti di appoggio del corpo.

Successivamente, occorre appoggiare dei cubetti di ghiaccio in corrispondenza delle macchie e lasciare che il freddo le “congeli”, e non appena si nota che la resina si indurisce, si prova ad asportarla con un raschietto. Con questo metodo, verrà tolta la parte più esterna e consistente della macchia.

Per i tessuti completamente bianchi, bisogna spruzzare ACE Spray Mousse cosicché attaccherà con efficacia e precisione ogni macchia di resina. Se, invece, i tessuti sono colorati, sintetici o delicati, occorre trattare le macchie con ACE Spray Universale. E’ necessario che il prodotto ricopra interamente le macchie e aspettare 5/10 minuti dall’ultimo procedimento.

A questo punto occorre procedere con il normale lavaggio dei capi in lavatrice, versando il detersivo nel dosatore, inserendolo nel cestello sopra il bucato e impostare la temperatura a 40°C per i bianchi o 30°C per i colorati/sintetici/delicati.

Se i tuoi capi bianchi vanno lavati a mano, immergili in una bacinella riempita d’acqua e aggiungi 1 bicchiere di ACE classica. Successivamente, lasciali in ammollo per 20/30 minuti senza aggiungere il detersivo, sciacqua il bucato e lavalo con il detersivo abituale. Quando i tessuti sono colorati, sintetici o delicati versa 1 tappo dosatore di ACE gentile nella bacinella d’acqua insieme al tuo detersivo abituale ed infine aggiungi il bucato e lascialo in ammollo fino ad 1 ora.