Ora è possibile dormire nella casa di uno dei film più famosi della storia, l’esperienza è unica

Airbnb è il portale che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare, generalmente privati. Il sito è diventato famoso in tutto il mondo, ed offre delle possibilità di soggiorni unici al mondo, come la location di uno dei film più famosi della storia del cinema.

Gli annunci includono sistemazioni quali stanze private, interi appartamenti, castelli e ville, ma anche barche, baite, case sugli alberi, igloo, isole private e qualsiasi altro tipo di alloggio.

Per celebrare il 50° anniversario di “Il Padrino”, Airbnb offre ai fan dell’iconico film la possibilità di prenotare la villa di Staten Island utilizzata per le riprese esterne del film del 1972. Costruita nel 1930, l’ampia casa di circa 1040 metri quadrati ha subito dei lavori di ristrutturazione ed è completamente modernizzata, pur rimanendo riconoscibile dagli esterni per il suo aspetto nel film “Il Padrino” 1972.

La casa offre 5 camere da letto e 7 bagni, un soggiorno di grandi dimensioni con ricchi arredi in pelle, travi in ​​legno scuro a vista, un caminetto e un’enorme televisione sopra la mensola del camino, ideale per proiettare il film durante un soggiorno. “La casa ha anche uno spazio home office con una scrivania di grandi dimensioni che ti farà sentire come un Corleone, insieme a una cucina da chef perfetta per riunire la famiglia“.

C’è anche un’area salotto con una scacchiera pronta per giocare. Gli host spiegano che ci sono molte attività e servizi, tra cui spicca una grande piscina di acqua salata, un pub nel seminterrato, una sala giochi e una palestra.

“Questa è la nostra casa di famiglia, quindi ti preghiamo di leggere attentamente le regole della casa prima di inviare una richiesta di prenotazione. Ci troviamo in un quartiere tranquillo, quindi ti preghiamo di non accogliere ospiti esterni o aggiuntivi in nessun momento“, spiegano i padroni della bellissima casa.