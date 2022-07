Sposarsi nella location scelta da JLo è possibile, la cerimonia costa pochissimo

E’ considerato il matrimonio dell’anno. Parliamo della coppia Jennifer Lopez e Ben Affleck, che dopo vent’anni di lontananza, si sono ritrovati e finalmente sono convolati a nozze. Il matrimonio dei Bennifer è stato celebrato in gran segreto, ma è possibile sposarsi nella stessa location, ed il prezzo è accessibile a tutti.

Si sono sposati a Las Vegas, con una cerimonia lontana dai riflettori a cui sono abituati, e molto intima. La scelta dei Bennifer ha sorpreso tutti, e la coppia si è detta felicissima di aver fatto questa scelta.

La conferma è arrivata dalla newsletter ufficiale della Lopez, On The JLo “Lo abbiamo fatto. L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Vent’anni di pazienza. Esattamente quello che volevamo. Ieri sera. siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per una licenza con altre quattro coppie, facendo tutti lo stesso viaggio nella capitale mondiale del matrimonio“. Travel + Leisure ha svelato i dettagli, e come sposarsi a Las Vegas in stile Bennifer.

La coppia amatissima dai fans di tutto il mondo, si è sposata all’A Little White Wedding Chapel di Las Vegas, raccontando di essere arrivati a malapena entro la mezzanotte. e di aver utilizzato una Cadillac decappottabile rosa per le foto. A causa dell’orario, i Bennifer non hanno potuto godere della presenza di “Elvis”.

In realtà, è possibile prenotare e sposarsi nella stessa cappella della coppia di Hollywood con pacchetti a partire da $ 50, che comprendono l’uso del suo gazebo per la cerimonia o per il Tunnel of Love, che include la cerimonia religiosa o civile, un testimone se necessario e l’elaborazione dei documenti post-cerimonia; il compenso del ministro è non fa parte dei prezzi nel pacchetto.

La coppia Lopez-Affleck sembra che abbiano scelto un pacchetto più costoso quale l’Elvis Tribute # 2, che include un giro sulla Cadillac rosa attraverso il Tunnel of Love, che costa $ 525, includendo però un imitatore di Elvis che, come ha raccontato da cantante, non era disponibile a quell’orario.

In realtà c’è un’opzione ancora più costosa, ed è il pacchetto Love Is In The Air per $ 1.255, che inizia all’aeroporto di South Las Vegas e vola “oltre Mandalay Bay andando a nord sulla Strip fino a Downtown e torna a Mandalay Bay prima di tornare a sud Aeroporto di Las Vegas. Durante questo favoloso tour, la tua cerimonia sarà celebrata dal nostro ministro“, si legge sul sito web.