A 45 anni si innamora del miglior amico del figlio: lui però ne ha appena 16

Lei 45 anni, lui 16 e la donna se ne innamora: peccato che il ragazzo non è solo molto più piccolo ma anche amico del figlio di lei. La storia impazza sul web!

La notizia arriva dal Regno Unito e, come tutte quelle di questo genere, porta con sé molte polemiche e punti di vista diversi. Si tratta in realtà di una storia privata, ma che come spesso accade, è diventata pubblica. E come succede in questi casi, la rete si scatena dividendosi in due.

Di storie simili in realtà se ne sentono davvero molte, anche perché sono storie e scelte personali che ogni giorno nascono. Ma questa ha lasciato molte persone senza parole.

Vediamo se anche su voi sortirà lo stesso effetto devastante.

A 45 anni si innamora di un amico del figlio

Si chiama Marilyn Buttigieg, e la sua storia d’amore ha fatto il giro del web. In realtà l’evento che ha scatenato le tante polemiche risale a molti anni fa, oltre dieci. La donna infatti, esattamente 12 anni fa, si è innamorata del migliore amico di suo figlio, di 29 anni più giovane. A far gridare allo scandalo era l’età del ragazzo, che all’epoca aveva appena 16 anni.

La storia è nata proprio in casa di Marilyin, dove William andava spesso per giocare con il figlio della donna, essendo loro amici e coetanei. Il ragazzo ha raccontato che proprio in quel periodo è nata l’attrazione ed il sentimento tra i due, fino a non poter più nascondere la storia.

Così ha raccontato i fatti la donna:

“Non siamo mai separati e se lo siamo ci manchiamo così tanto. È la mia anima gemella. […] Abbiamo sofferto molto odio nel corso degli anni e sono stata chiamata pedofila ma ci siamo sempre appartenuti. […] Siamo rimasti fedeli a noi stessi e ai nostri sentimenti e questo è ciò che conta.”

La coppia ha subito attacchi ed allontanamento da parte di tutta la famiglia, compresi i figli della donna, che li hanno lasciati da soli. I due, però, non si sono mai sentiti colpevoli, ed anzi nel 2009 hanno deciso di sposarsi. La donna oggi ha 60 anni, ed è titolare di una impresa di pulizie, mentre lo sposo William Smith è un produttore cinematografico. Il matrimonio tra i due oggi dura, ed i due si dichiarano felici della loro scelta tanto che il ragazzo afferma:

“Sapevo che c’era qualcosa di speciale. Lei era ed è nei miei sogni”

Basta ciò per dimenticare come questo amore sia nato? A voi la risposta.