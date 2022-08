Alessia Marcuzzi coperta di oro e diamanti: tra i fan il clima si fa bollente

Alessia Marcuzzi, pronta per tornare sul piccolo schermo con Boomerissima, fa ribollire il sangue ai fan a suon di oro e diamanti.

La Marcuzzi, smentite anche le voci di una presunta crisi coniugale, si è ripresa la scena grazie alle foto che la ritraggono in compagnia di gioielli davvero super chic. Vediamo cosa si nasconde dietro le foto che hanno fatto impazzire i fans.

Dopo oltre un anno lontana dal piccolo schermo, Alessia Marcuzzi è pronta a tornare al timone di un programma nuovo di zecca dal titolo Boomerissima, “un varietà ricco di ospiti in cui metterò a confronto due generazioni, la mia e quella dei millennials”, ha spiegato la conduttrice romana.

“Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono. È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia“. Così nelle scorse ore Alessia Marcuzzi ha messo fine ai rumors sulla presunta rottura con Mediaset. Ed ora si presenta ai fans sul suo canale ufficiale Instagram, con un outfit da vera regina.

La showgirl romana, sempre sorridente e bellissima, ama farsi fotografare con outfit importanti e sempre alla moda. E proprio la passione per la moda l’ha convinta a fondare una propria marca, M&A By Alessia Marcuzzi, un marchio di borse e accessori disegnati e prodotti dalla stessa conduttrice. Non mancano anche le collaborazioni con marche famose, e proprio in questi giorni Alessia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui sfoggia un gioiello davvero da urlo.

Alessia Marcuzzi: che gioielli!

Il post, dal titolo “Summer Nights”, porta gli hashtags che riportano al prodotto che indossa nella bellissima foto.

#bulgari #bulgarijewelry #serpentiviper

Il rimando è alla famosa casa di gioielli alla quale la Marcuzzi ha reso omaggio indossando dei pezzi della collezione Serpenti – viper. “Simbolo di glamour e seduzione, Serpenti Viper rivisita in chiave ultra-moderna una celebre icona del design Bvlgari. Avvolgendosi al collo con le sue sinuose geometrie e lo splendore delle sue preziose spire, la collana celebra il fascino leggendario del serpente e lo stile distintivo della collezione“. Così la Maison presenta la collezione indossata dalla Marcuzzi.

Alessia nella foto sul suo profilo IG, indossa nello specifico la collana Serpenti Viper, che Bulgari descrive come “Una collana dalle linee sinuose che si avvolge al collo con le sue preziose spire, risplendendo in tutta la sua sofisticata eleganza“, in oro rosa 18 kt con semi-pavé di diamanti, dal costo di € 22.500,00.

La Marcuzzi indossa anche gli altri accessori, ben in vista in particolare l’anello e il bracciale, che insieme al particolare orologio, formano la collezione tra le più iconiche e amate del marchio di lusso.