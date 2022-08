Bucato da 10 e lode: i trucchi per risultati impeccabili e capi sempre come nuovi

Parliamo di pulizie, un argomento spinoso per moltissime persone, soprattutto per quanto riguarda il bucato, difficilmente siamo perfettamente soddisfatti dei risultati. Lavare i capi non è facile, e bisogna fare attenzione a molti fattori. Ma se seguite queste indicazioni, i vostri capi sembreranno sempre nuovi!

Quando parliamo di vestiti, il problema più grande riguarda la conservazione dei tessuti e dei colori. Spesso, infatti, dopo soli pochi lavaggi, molti capi iniziano a perdere di qualità. Se poi sbagliamo accidentalmente un lavaggio, il rischio è davvero di dover buttare il capo.

Quando acquistiamo un capo di vestiario, e non solo, non sempre teniamo in considerazione l’aspetto legato al lavaggio ed anche alla stiratura. Soprattutto il lavaggio, risulta essere un passaggio fondamentale per la buona conservazione di un vestito, soprattutto se delicato o in tessuti che necessitano di una particolare attenzione. Il primo consiglio da seguire è sempre quello di leggere attentamente l’etichetta con le indicazioni per il lavaggio.

I segreti per un bucato perfetto

Al primo posto tra le accortezze da seguire, assieme a leggere l’etichetta, c’è senz’altro quella di dividere i capi colorati da quelli bianchi, per evitare perdite di colore e che soprattutto questo vada ad intaccare il bianco. Se trattiamo in particolare camicie o simili, spesso di colore bianco, è consigliabile pretrattare polsini e collo ad esempio con bicarbonato.

Una volta messo in lavatrice, fare attenzione ai prodotti scelti per il lavaggio: quelli in commercio possono danneggiare i tessuti se non utilizzati nelle giuste dosi e sempre seguendo le indicazioni. E’ sempre più diffusa l’abitudine di utilizzare dei prodotti naturali per aiutare anche l’ambiente ed evitare l’inquinamento; tra questi, l’aceto è tra quelli più usati.

Impostato il lavaggio, ricordarsi di scegliere quello con acqua fredda, che protegge i capi e non li rovina. E’ abitudine comune, infatti, quella di utilizzare il lavaggio ad alte temperature solo per tessuti resistenti o molto sporchi, come ad esempio la pulizia delle lenzuola; ma anche qui bisogna fare attenzione al tipo di tessuto che trattiamo.

Durante il lavaggio, è importante fare attenzione che i capi non si rovinino tra loro a causa della presenza di bottoni o zip ad esempio, che possono sfibrare i tessuti. Per ovviare a questo problema, e per proteggere alcuni indumenti come ad esempio l’intimo, sono molto utili i sacchetti dove richiudere i capi, da inserire direttamente nel cestello del lavaggio assieme agli altri vestiti.

Infine è importante ricordare delle regole di base, quali evitare di caricare troppo il cestello con i vestiti – perché questo non permetterebbe un lavaggio adeguato e rischierebbe di rovinare i capi – ed anche evitare i troppi lavaggi. Consideriamo che più si lavano i capi, e più si “stressa” il tessuto, quindi sarebbe opportuno procedere al lavaggio solo quando veramente necessario.