Hai visto la limousine più lunga del mondo? A bordo idromassaggio, minigolf ed eliporto

La storia della limousine risale all’inizio del XX secolo negli Stati Uniti e più precisamente in Arkansas nel 1928. Oggi, le auto di lusso per eccellenza sono la Maybach Landaulet e la limousine Hammer, proseguono modelli come la Chrysler, la Hyundai, l’Audi, la Corvette.

Il costo di una limousine si aggira intorno ai 100/150 mila euro, mentre a noleggio, il prezzo può variare dai 150 ai 950 euro, a seconda delle ore passate sull’automobile o da altri fattori generali. La limousine più lunga del mondo è dotata addirittura di idromassaggio, minigolf ed eliporto. Andiamo a vedere quanto è lunga e da chi è stata acquistata.

La limousine “American Dream” nel 1986, ha vinto il Guinness World Record per l’automobile più lunga al mondo, con ben 18 metri di lunghezza. Finalmente, la storica auto della Jay Ohrberg Star Cars, attraverso una serie di lavori e di restauri, ha esteso la sua lunghezza a 30,54 metri, per un nuovo Guinness dei primati.

La storia della limousine più lunga del mondo

Dopo lunghi anni di attesa, finalmente la limousine è stata acquistata su Ebay da Micheal Dezer, che possiede il Dezerland Tourist Attractions di Orlando in Florida, per un importo non divulgato. Inoltre l’uomo ha poi chiesto l’aiuto del proprietario dell’American Dream, Micheal Manning, per il progetto di restauro e per cercare di dare una seconda vita alla vettura.

L’American Dream misura, come detto in precedenza, oltre 30 metri di lunghezza, ha una nuova verniciatura ed un nuovo set di ruote. Inoltre, è ritenuta unica nel suo genere poiché possiede al suo interno una vasca idromassaggio, un campo da minigolf, un eliporto ed una piscina con trampolino, oltre a diversi televisori, telefoni e frigoriferi.

Lo splendido veicolo è possibile ammirarlo presso il Dezerland Tourist Attractions di Dezer poiché, a causa delle sue dimensioni ingombranti, l’auto non è adatta per la circolazione su strada, ma è indicata per essere messa in mostra o in esposizione.

Michael Dezer è un miliardario israelo-americano ed è uno sviluppatore immobiliare ed un collezionista di auto. L’uomo è il fondatore di Dezer Properties ed è noto per i suoi investimenti nel settore immobiliare di New York e Florida, in associazione con Donald Trump.

Adesso però ha senza dubbio un motivo di fama ancor più particolare: la sua limousine è infatti parte della storia… e che storia!