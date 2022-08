Maria De Filippi, il doloroso addio a una stella di Amici: tutto il cast è senza parole

Maria De Filippi ha lasciato tutti di stucco, nessuno poteva credere a quello che è successo. Dopo anni di successo e di pubblico affezionato, la trasmissione dice addio ad uno dei personaggi più amati, più simpatici e apprezzati dal pubblico e dagli studenti.

I giochi son fatti rivela Davidemaggio.it, ad oggi, sito televisivo leader in Italia del Gossip, che si affida ad una squadra di famelici collaboratori di tv, il cast dei “Professori è completo“. I preparativi per la nuova edizione 2022/2023 di Amici stanno proseguendo a ritmi serrati.

Tutti gli insegnanti sono stati scelti e tante sono state le polemiche sull’ esclusione dalla trasmissione di due personaggi di rilievo. Infatti, dopo la clamorosa uscita dalla trasmissione di Anna Pettinelli, famosa conduttrice radiofonica e televisiva, non è stato rinnovato il contratto ad un’altra donna di spicco della trasmissione.

Chi è il personaggio escluso da “Amici”?

Purtroppo è arrivata come una tegola in testa la brutta notizia di un’ altra collega esclusa, e che collega, una fra le più amate tra le insegnanti: Veronica Peparini. Il dispiacere del pubblico è grande; Un addio dopo una lunga permanenza in trasmissione, nove edizioni da insegnante. La notizia positiva è che il cast di Amici è stato chiuso per tempo ed è al completo. E’ sempre DavideMaggio.it che rende noto che, l’ intero team è stato rivisto e ricostituito, quello appunto capitanato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, ballerina e coreografa.

La Pettinelli e la Peparini saranno sostituite rispettivamente da Arisa e Emanuel Lo; la classe quindi sarà capitanata da questi due personaggi che tutti conosciamo, ma vediamo in breve il loro trascorso per avere un’ idea di chi e come saranno i nuovi insegnanti.

Il canto sarà capitanato da Arisa, già in passato giudice di Amici; Dopo un anno passato in Rai, nella trasmissione di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”, ritorna da Maria De Filippi. Accanto a lei troveremo Emanuel Lo, marito di Giorgia, la cantante romana; Il ballerino già attivo nello show nel 2016, era insegnante di Hip Hop e più volte giudice. Ha un curriculum favoloso, per chi non lo sapesse, ha lavorato con star internazionali come Robbie Williams e Ricky Martin.

A questo punto sembra che il cast dei tutta la trasmissione sia stato completato, troveremo quindi le squadre così capitanate: Rudy Zerbi in coppia con Alessandra Celentano a capitanare la cattedra di canto; Raimondo Todaro con Lorella Cuccarini, unica insegnante ad aver avuto sia cattedra di canto che di ballo, ed infine la nuova coppia Arisa –Emanuel Lo. Anche quest’ anno il divertimento è assicurato!