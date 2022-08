Tre segni zodiacali oggi vedono la sfortuna perseguitarli: scopri se sei tra gli sfortunati

Benvenuto agosto! L’estate è nel pieno della calura, e tutta Italia sta davvero soffrendo le temperature oltre i limiti. Se siete in vacanza, o ancora al lavoro, vediamo oggi come vanno le temperature dello Zodiaco.

Non per tutti le stelle hanno buone previsioni. Ecco i segni zodiacali che oggi farebbero quasi meglio a non leggere l’oroscopo.

Stando a quanto pronosticato dall’oroscopo, pare che in questo caldo martedì 2 agosto, alcuni segni zodiacali dovranno vedersela non solo con l’afa ma con una vera e propria serie di tiri mancini del destino.

La sfortuna perseguita infatti oggi tre segni zodiacali, tre bistrattati dalla sorte che vedranno la loro strada turbata sempre più, ostacolata e, in poche parole, resa in poche parole impraticabili.

Chi sono questi avversati dal destino scopriamolo insieme.

Tre segni zodiacali oggi vivranno perseguitati dalla sfortuna

Oggi, 2 agosto, tre segni soffrono non soffrono solo la calura estiva ma anche una vera e propria ondata di cattiva sorte. Vediamo di chi si tratta!

Leggendo diverse previsioni qua e là sul web, abbiamo selezionato per te i tre segni sfortunati di oggi, quelli che dovranno letteralmente combattere il fato sperando di avere la meglio (anche se forse con scarse possibilità di successo) Ci sarà anche il tuo segno? Scopriamolo insieme.

I nati sotto il segno del Toro, non avranno una giornata delle migliori, sia in ambito amoroso – si annusa un pò di distanza tra voi e il partner – ma anche in ambito lavorativo. Qui avrete molto da fare, ma soprattutto le arrabbiature sono dietro l’angolo: sebbene non siate d’accordo con le decisioni dei vostri capi o colleghi, non caricatevi di troppe responsabilità, ma soprattutto non prendetevela troppo!

Il Cancro avrà un pò da fare sul lato del benessere, con qualche piccolo malessere che si allaccia agli altri, rendendovi nervosi e carichi di pensieri e…non solo. Si consiglia un cambio di dieta, ma occhio anche alla vita amorosa, perché anche lì vi sentirete…appesantiti.

Lo Scorpione, infine, non gode dell’amicizia della Luna in questa calda giornata. Attenzione a fare dei piani, perché gli imprevisti sono dietro l’angolo. Buttatevi piuttosto sulle coccole, la cura migliore in assoluto!

Ecco dunque i tre segni sfortunati di questa giornata. C’è anche il tuo? Noi ti auguriamo di no e ti auguriamo un meraviglioso primo martedì di agosto.