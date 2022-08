Era la star delle serie tv italiane: che fine ha fatto oggi il protagonista di Vivere e Centovetrine?

E’ stata una delle star del piccolo schermo in Italia, protagonista amato dal pubblico nelle soap opera Vivere e Centovetrine. Vediamo che fine ha fatto.

Le fiction e le soap opera sono seguitissime in Italia da moltissimi anni, ed alcuni protagonisti sono delle vere e proprie star.

Le soap opera hanno preso il sopravvento negli ultimi anni soprattutto in Italia, e molti degli attori che ne fanno parte sono diventati delle star seguitissime e molto amate dai fans. Alcuni di loro però, nel tempo si sono persi di vista.

Gabriele Greco, ecco che fine ha fatto

Parliamo di uno dei protagonisti di due delle soap opera più seguite degli ultimi anni, “Vivere” e “Centovetrine”, andate in onda sulle reti Mediaset. Si tratta di Gabriele Greco, uno dei volti più amati dal pubblico.

Nato a Messina, Greco ha annusato l’arte già in famiglia, grazie alla madre che è stata una pittrice e scultrice che ha trasmesso ai figli la passione per l’arte e la musica. Greco infatti, non è solo un attore, ma anche produttore musicale e lui stesso musicista, una passione portata avanti insieme al fratello Massimo – che ha composto brani di successo per molti celebri artisti italiani come Emma e Mario Biondi.

L’attore siciliano è conosciuto al grande pubblico particolarmente per le sue partecipazioni alle soap opera più famose degli ultimi anni, “Vivere” e “Centovetrine, che gli hanno regalato la fama. In “Centovetrine” ha ricoperto il ruolo di Marcello, un ex calciatore, ma è con “Vivere” che ha i maggiori successi e riconoscimenti.

Greco infatti ha vinto ben 3 Telegatti grazie a “Vivere“, nel 2000-2001 e 2002, ma anche il premio Giffoni Award come miglior attore per il Giffoni Film Festival. Dopo il grande successo nella soap opera, Greco ha partecipato nel piccolo schermo a Squadra Antimafia 7 nel 2015, seguito da Provaci ancora prof! (2017) e Don Matteo (2018).

In pochi lo sanno, ma il siciliano ha anche pubblicato un album, dal titolo Una sola parola nel 2008, e due singoli T.V.B (2004) e Tutta la frutta per te (2004).

Gabriele Greco, a seguito del successo in “Vivere”, ha continuato per un periodo a lavorare nel piccolo schermo, partecipando anche alla fiction “Capri 3“. Dopo le grandi soddisfazioni ed esperienze televisive, l’attore si era preso una pausa di qualche anno, tentando anche la strada del cinema ma senza lo stesso esito, come lui stesso ha raccontato “E’ stata colpa mia”, ha confessato alla rivista DiPiù Tv.