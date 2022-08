Hai mai visto la mamma di Vladimir Luxuria? Due gemelle separate dalla nascita

Chi non conosce Vladimir Luxuria? Noto personaggio della nostra TV che fa sempre parlare di se e stavolta, è incredibile quello che ha condiviso con i suoi fans e tutto il pubblico.

Luxuria è un noto personaggio della tv italiana, ex membro della Camera dei Deputati ad oggi opinionista nella trasmissione “Isola dei Famosi” condotta Ilari Blasi. Dopo aver partecipato all’isola e aver vinto, dopo essere stata l’inviata speciale, oggi riscuote molto successo nel suo nuovo ruolo di opinionista.

Vladimir non perde occasione per farsi notare e postare tante foto che riguardano lei che si ritrae, con ironia, e che imita diversi personaggi femminili noti al pubblico per le loro caratteristiche ed il successo riscosso negli anni. Ultimamente l’ abbiamo vista imitare Audrey Hepburn, indossando occhiali e vestito della famosa “Colazione da Tiffany“.

Luxuria sorprende sempre il suo pubblico così, ultimamente, si è trasformata in Joan Crawford ! Poi i suoi amati fan l’hanno paragonata alle “signorine buonasera” della Rai, in particolare a Nicoletta Orsomando, e a seguire alla “Signora del Dado Star“.

La Signora dello “Showbiz” è molto attiva sui social e non manca di sorprendere il pubblico ed i suoi seguaci con foto, video e notizie particolari. Questi giorni ha impressionato tutti con alcune foto che ha condiviso. Luxuria ha postato una foto di una giovane donna, tutti pensavano fosse lei ed invece ha lasciato tutti di stucco dichiarando che la donna nella foto è la mamma.

Una somiglianza incredibile!

Vladimir Luxuria ha riaperto il cassetto dei ricordi ed ha condiviso con tutti questo tenero ricordo della mamma giovane e quello che si è visto, ha lasciato tutti spiazzati, una somiglianza davvero forte quella tra l’ opinionista e la sua mamma, quasi da sembrare due gemelle.

La mamma di Luxuria si chiama Maria Michela Guadagno ed oggi sempre più spesso, la figlia la porta con se e mostrando il loro bel rapporto; tutti i suoi fan sembrano essere molto soddisfatti di questo coinvolgi Luxuriamento visti i trascorsi con la famiglia.

Infatti nel passato, racconta il nostro personaggio, i rapporti con la sua famiglia sono stati difficili; per i suoi genitori è stata dura accettare e superare le scelte del figlio. Dal primo momento del coming out e successivo percorso di transizione della figlia, i rapporti non erano idilliaci e più volte l’attivista ha dichiarato di sentirsi responsabile dell’ infelicità dei suoi genitori. Ma nel tempo, grazie all’appoggio della sorella e l’ amore degli amici, i rapporti con la famiglia si sono sistemati.

Oggi Vladimir Luxuria ha una famiglia felice e sono inseparabili, hanno saputo superare, anche se con molti ostacoli, barriere alte; per questo oggi è orgogliosa di stare in pubblico con la sua mamma e di condividere con lei tutti i suoi successi e farle sentire quanto il pubblico le è vicino.