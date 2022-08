Nell’armadio si nasconde la più grande minaccia alla nostra salute: buttali via subito

Il nostro armadio rappresenta il posto in cui teniamo vestiti, ma spesso alcuni abiti possono causare problemi alla nostra salute.

Gli abiti che scegliamo sono diversi per ogni persona, in base ai gusti e alle necessità. Il look è importante, ma spesso ciò che indossiamo può provocarci dei problemi.

Parliamo di scelta di vestiario, che come sappiamo è davvero molto personale. Non a caso si parla di look, che ognuno assume come meglio crede. Le scelte su cosa indossare sono influenzate da mille fattori, dal contesto, la necessità, l’occasione, ma anche semplicemente dalla moda e dai gusti personali. Alcuni abiti però, possono provocare fastidi alla salute.

Abiti troppo stretti, i rischi per la salute

Quante volte ci è capitato di dire “Questo mi sta stretto, ma presto mi entrerà!”, oppure peggio ancora ci troviamo ad insistere nel farci entrare per forza quel paio di jeans che tanto ci piacciono, ma che ci vanno stretti. Qualunque sia il motivo, facciamo attenzione; questo può provocare dei problemi alla nostra salute.

Quando indossiamo degli abiti stretti, o che abbiamo davvero fatto fatica a farci entrare, non ci rendiamo sempre conto dei problemi che possono causarci. Spesso infatti, siamo tentati a “sopportare” la scomodità, pur di sentirci belli e di portare quel paio di pantaloni che tanto ci piace. Soprattutto le donne in questo sono delle vere esperte!

Ma sopportare o forzare, significa cadere in un errore da alcuni punti di vista. Anzitutto, portare un vestito ed in particolare dei pantaloni troppo stretti, significa senza dubbio rallentare o creare problemi ad esempio alla digestione. Sarà capitato molte volte, infatti, di dover aprire i pantaloni per evitare il gonfiore dopo il pasto.

Bloccare la digestione non solo è pericoloso, ma si allaccia al problema generale della circolazione sanguigna. Questo, a tutti i livelli del corpo, può provocare dei piccoli o grandi problemi, dovuti anzitutto alla difficoltà per l’ossigeno di arrivare agli organi vitali; ne può conseguire difficoltà di respirazione, o anche di concentrazione.

Un abito troppo stretto, creando problemi alla circolazione sanguigna degli arti inferiori, provoca stanchezza, al gonfiore, al rischio di comparsa di piccole varici – problema che affligge una grande fetta di donne sin da giovani, ma soprattutto la tanto odiata cellulite.

Da non sottovalutare, infine, i problemi legati alla sfera intima, sia per uomini che per le donne. I pantaloni stretti, soprattutto i jeans, possono provocare irritazioni o dolore alle parti intime.