Tre segni sono pronti per un’ondata di passione: il flirt estivo è in arrivo

Quando parliamo di estate, parliamo di passione! E allora preparatevi a scoprire con noi i 3 segni pronti a vivere un flirt a breve.

Oggi mercoledì 3 agosto, l’aria si fa bollente…e non solo per le temperature! la giornata di oggi strizza l’occhiolino a 3 segni dal punto di vista hot. Vediamo di chi si tratta.

Estate è senza dubbio sinonimo di divertimento, aria libera, vacanze, incontri, nuove amicizie e nuovi amori. La stagione calda è da sempre quella in cui aumentano le possibilità di fare nuove conoscenze, complice la voglia di uscire di più e le vacanze.

3 segni oggi sulla via della passione, ecco quali

Oggi mercoledì 3 agosto, 3 segni dello Zodiaco avranno la possibilità di strizzare l’occhiolino alla passione, con possibilità di aprirsi a flirt. Questo non vuol dire che oggi incontrerete chi vi farà girare la testa, ma è meglio stare con gli occhi aperti, perché come sappiamo spesso nemmeno ci accorgiamo delle opportunità che abbiamo intorno!

E allora vediamo i 3 segni che secondo gli oroscopi oggi saranno più aperti a nuove conoscenze, o comunque all’inizio di nuove frequentazioni. Insomma, il flirt è in arrivo.

Il Cancro è un segno molto complesso, legato alla famiglia e alla casa, ma da sempre molto geloso dei propri spazi. Eppure oggi chi è nato sotto questo segno avrà la possibilità di vivere ancora di più il sentimento, se già è in coppia. Ma le stelle si raccomandano a coloro che sono single, di avere gli occhi aperti! Nuove possibilità di flirt sono in arrivo.

La Vergine da sempre è il segno concreto, con la testa sulle spalle e che difficilmente perde la ragione. Non lasciandosi andare con facilità, la Vergine non riesce a vivere o a vedere i flirt come una opportunità, ma spesso ha paura di cadere nella troppa leggerezza. Oggi però ricordate…lasciarsi andare alla passione ogni tanto può far bene!

Vediamo infine il segno dello Scorpione, che invece con la parola passione va letteralmente a braccetto. Le stelle ci dicono che sono in arrivo novità, e la possibilità di conoscere nuove persone, tra le quali magari troverete quella che vi piacerà particolarmente.

E allora occhi ben aperti per oggi, cari amici del Cancro, Vergine e Scorpione.