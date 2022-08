Anna Pettinelli vuota il sacco su Maria De Filippi: “tutti sanno come è arrivata dove è”

Finalmente Anna Pettinelli, dopo il suo ultimo saluto al talent show di Amici, si apre al microfono della collega Lorella Cuccarini e racconta la sua esperienza ed il rapporto con Maria De Filippi conduttrice storica della trasmissione.

Dopo aver detto addio al ruolo di insegnante nella trasmissione Amici della De Filippi, Anna Pettinelli, leggendaria speaker radiofonica, è stata intervistata dalla sua ex collega di cattedra nella scuola di Amici, Lorella Cuccairini, impegnata attualmente a condurre una trasmissione radiofonica su RDS “Un Caffè“. Durante l’ intervista, ha raccontato le varie esperienze televisive tra cui “Temptation Island Vip” con cui ha partecipato insieme al compagno di allora, Stefano Macchi.

Il legame fra i due è durato 8 anni, usciti indenni dall’ esperienza dell’ isola che li aveva visti in situazioni burrascose, a causa delle dure prove di gelosia cui la Pettinelli era stata sottoposta. Ad oggi il loro legame è cessato, ha raccontato la Pettinelli, non certo per la differenza di età fra i due, ma semplicemente è andato finendo l’amore.

La speaker ha raccontato che, per carattere non avrebbe mai partecipato ad un reality ma, quando le è arrivata la proposta dall’ isola, l’ha accettata per sfida ma con una richiesta inderogabile, cioè quella di poter sentire la figlia tutti i giorni. Ha precisato infatti al microfono della Cuccarini che, sentire la propria figlia è fondamentale, non sarebbe mai stata senza poter avere un contatto con lei almeno una volta al giorno, per tutte quelle settimane.

Che ne pensa veramente la Pettinelli di Maria De Filippi?

Durante l’ intervista, Lorella ha portato il discorso su Maria De Filippi ed il suo rapporto con lei; La Pettinelli si è detta entusiasta dell’esperienza avuta ad Amici e non potrà mai dimenticare l’ opportunità che Maria le ha dato di scoprire uno dei suoi desideri reconditi professionali più grandi, cioè quello di insegnare.

La Pettinelli ha continuato precisando che, al tempo di RDS Academy, questa voglia di insegnare era affiorata ma non così evidente fin quando non ha avuto la grande occasione da Maria De Filippi; il pensiero di Anna infatti è che, se non trasmetti le conoscenze che hai acquisito in anni di carriera alle nuove generazioni, tutto risulterà vano. Ascoltare o guardare nel suo talento un ragazzo per la prima volta, ti fa capire quanto quel giovane ha qualcosa di diverso, dagli altri, qualcosa di suo, ed è li che si fa la scelta, soggettiva chiaramente, che ti porta a puntare tutto su di lui/lei.

Certamente, soprattutto nella scuola di Amici, le capacità vengono fuori pian piano e sicuramente a volte si prendono delle cantonate a volte invece, esce fuori il talento. Amici per molti diventa un gioco, in realtà è una grande vetrina, un’ opportunità che capita una volta sola nella vita e bisogna impegnarsi al massimo.

In tutto questo, la Cuccarini incalza con domande sulla De Filippi, in particolar modo sulle sue qualità e qui, la Pettinelli si apre, lasciandola di stucco dicendo che, Maria ha sempre ragione e questa cosa la fa impazzire. E’ a dir poco perspicace, sa sempre tutto in anticipo e capisce al volo ogni situazione anticipando le soluzioni. Sa esattamente ciò che è giusto per gli insegnanti e per i ragazzi; è un fenomeno, dice, e un’ottima psicologa tanto che si affiderebbe a lei se dovesse avere un difficile problema da risolvere.

Per concludere, confida la Pettinelli a Lorella Cuccarini, Maria De Filippi è un’ instancabile lavoratrice, meticolosa e precisa non si riposa mai e tutto è sempre sotto controllo. In fondo, non potrebbe certo occupare quel ruolo se non fosse così!