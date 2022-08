Camminare sul bagnasciuga ti fa bella: 5 buoni motivi per provare subito

In estate abbiamo la possibilità di passare più tempo all’aria aperta, e tra le attività alleate di corpo e bellezza c’è la camminata sulla spiaggia.

Tecnicamente si chiama beach walking, anche detta camminata in spiaggia. Durante la stagione calda, è l’occasione giusta per coniugare attività e vacanza al mare.

Estate e mare sono un binomio quasi indissolubile. Sono moltissime le persone che amano andare in spiaggia appena il tempo lo permette. Trarre beneficio dal mare è semplice, con una attività che permette di tenersi in forma mentre si sta in spiaggia.

Camminare in spiaggia, l’alleata della bellezza in estate

Il termine inglese è Beach walking, e si riferisce alla camminata sulla spiaggia, intesa come vera e propria attività. Camminare sul bagnasciuga, infatti, può essere considerato un allenamento che fa bene a corpo e mente.

I benefici della camminata normale sono già noti, ed è un’attività consigliata davvero a tutti. Medici e addirittura l’OMS, consigliano di fare sempre movimento, camminando almeno mezz’ora al giorno. Se poi camminiamo sulla spiaggia, il benessere aumenta.

Anzitutto stare all’aria aperta, a contatto con la brezza marina e il sole, rappresenta un pieno di vitamina D e un aiuto per i polmoni – che invece che lo smog cittadino, possono respirare aria salubre. E’ importante ricordarsi di passeggiare nelle ore più fresche, al mattino presto o il tardo pomeriggio-sera, per non incorrere in cali di pressione e colpi di calore.

Camminare a piedi nudi sul bagnasciuga rappresenta un toccasana per tutta la parte inferiore del corpo, che viene interessato e messo in moto per passeggiare. I benefici, rispetto alla camminata su strada o comunque con le scarpe, sono molti, a partire dai piedi; il contatto diretto con la sabbia, infatti, permette di avere un massaggio plantare, ed attivare la circolazione in modo importante.

Il movimento in spiaggia richiede più impegno, proprio perché fatto sulla sabbia e a contatto diretto con i piedi, e per questo rappresenta un buonissimo allenamento per le gambe. Polpacci, cosce e glutei saranno più tonici, se decidiamo di farlo con continuità.

La camminata in spiaggia, proprio perché attiva la circolazione e impegna gambe e glutei, è considerato un vero e proprio toccasana per la bellezza, ed aiuta di conseguenza a combattere la cellulite, drenando i liquidi in eccesso.

Infine questa attività è ideale per la mente, e spesso viene abbinata ad esercizi di respirazione e meditazione camminata (un’attività poco conosciuta ma dai grandi benefici). Camminare sul bagnasciuga aiuta la mente a rilassarsi e a trovare un rilassamento che aiuterà anche il riposo a casa. Anche il nostro viso ci ringrazierà!