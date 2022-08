Da 9 anni continua a ricevere a casa pizze mai ordinate: la soluzione del mistero è assurda

Ordinare la pizza a domicilio è un must in tutto il mondo. Ma c’è un uomo che ne riceve da quasi 10 anni, senza però mai averle ordinate! La storia è incredibile.

Questa storia ha davvero dell’incredibile, e sta mettendo davvero a dura prova un uomo olandese che non riesce a risolvere questo enigma che lo affligge.

La storia ha davvero dell’incredibile, eppure è tutto vero. Tutto si svolge in provincia di Anversa, e il protagonista si chiama Jean Van Landeghem, che vive a Turnhout. L’uomo da circa 10 anni quasi non dorme per risolvere questo problema.

Le pizze a domicilio indesiderate

Jean non riesce a darsi pace perché sono oltre nove anni che ogni giorno si trova a ricevere a casa delle pizze che in realtà lui non ha mai ordinato. Ebbene sì, sembra assurdo ma è vero. Sembra quasi la sceneggiatura di un film comico, ma il povero olandese sta davvero combattendo questo problema.

Secondo quanto ha raccontato il protagonista al giornale Het Laatste Nieuws, ormai la situazione è incontrollabile “Non riesco più a dormire. Inizio a tremare ogni volta che sento uno scooter per strada. Temo che qualcuno verrà a consegnare pizze calde ancora un’altra volta“, ha spiegato preoccupato l’uomo.

Lo sfortunato uomo ha raccontato di aver sempre rimandato indietro le pizze, spiegando che non le ha mai richieste “Ho sempre rifiutato le consegne, quindi non ho mai pagato nulla”, ma il problema resta il disturbo sia per lo sventurato mittente, ma anche per chi lavora nel servizio, che si trova a sprecare tempo e materiale.

“Gli ordini provengono da servizi di consegna a Turnhout ma anche nei dintorni della cittadina. Arrivano a qualsiasi ora, una volta è successo anche alle due di notte e certi giorni si tratta di più pizze, un giorno sono state 14″, ha raccontato Jean al giornale.

Per ora non si è ancora arrivati ad una soluzione, ma il povero protagonista di questa storia incredibile, dice di avere qualche dubbio, perché ha scoperto di non essere il solo ad essere caduto in questo scherzo di cattivo gusto “Anche a una mia amica che vive a Herenthout sta accadendo la stessa cosa: pizze ricevute ma non ordinate, pure lei da 9 anni. Alcune volte succede a entrambi nello stesso giorno e quando arrivano ci avvisiamo a vicenda. Molto probabilmente si tratta di un amico comune. Ma ora voglio veramente sapere chi è perché non ne posso più. E quando lo scoprirò gli farò passare un brutto quarto d’ora!”