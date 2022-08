Dolore al tallone? Fai molta attenzione, è un campanello d’allarme da non sottovalutare

Il dolore al tallone è uno dei più fastidiosi, e quando si presenta, è bene tenerlo sotto controllo perché potrebbe essere un campanello d’allarme.

Se si presenta il dolore al tallone è un problema, soprattutto perché attacca il piede e quindi la nostra capacità di camminare.

Il dolore al tallone è spesso sottovalutato, perché a volte non è costante ma si presenta saltuariamente. Nella maggior parte dei casi, infatti, può avvenire a seguito di un piccolo trauma o di uno sforzo.

Dolore al tallone, potrebbe nascondere alcune patologie

Si pensa che a soffrire di dolore al tallone siano solo gli sportivi, ma non è così; anzi, potrebbe essere un campanello d’allarme di altre patologie.

Il dolore al tallone è molto fastidioso, perché anzitutto limita la deambulazione, e quindi lo svolgimento di qualunque attività in cui si necessita di camminare. Il calcagno è l’osso che è interessato anatomicamente dal dolore al tallone destro o sinistro, in quanto è l’osso su cui poggia tutto il peso corporeo, e su cui vengono esercitate le maggiori tensioni a livello tendineo.

Per capire cosa nasconde questo fastidioso dolore, è chiaramente importante fare una visita specialistica con una Lastra rx, al fine di capire esattamente di cosa si tratta. Un problema diffuso che causa dolore al tallone è la fascite plantare, che fa estendere i dolore a tutta la pianta del piede. Si tratta di una infiammazione della fascia di tessuto connettivo fibroso (fascia plantare) che si estende lungo la pianta del piede, dal tallone fino alla parte anteriore del piede.

La spina calcaneare è la causa più frequente del dolore al tallone, un’eccessiva crescita ossea sulla parte inferiore del calcagno. In moltissimi casi, il dolore al tallone può essere causato anzitutto da uno sforzo, ma anche dall’aver indossato scarpe non idonee. A questo proposito, è molto importante sottolineare la grandissima importanza nella scelta delle scarpe, perché qualunque siano i modelli, è fondamentale che siano di buona qualità, per permettere sia che il piede respiri, sia che siano comode per camminare.

Il dolore al tallone può essere causato anche da alcune patologie particolari, come le borsiti del calcagno, sindrome del tunnel tarsale, malattia di Sever; quest’ultima è un processo infiammatorio che prende origine da continue e intense sollecitazioni del tendine di Achille sull’apofisi del calcagno. Altre patologie, come l’atrofia del cuscinetto adiposo plantare, l’osteomielite e la complicata artrite reumatoide, possono essere collegate al fastidioso dolore al tallone.