Ha dato i voti alle prestazioni sessuali dei due ex: si tratta di vip più che famosi

I vip ormai hanno l’abitudine di raccontare via social tutta la loro vita, anche gli aspetti più intimi. Ed ecco svelate le prestazioni di due personaggi famosi.

Non è una situazione nuova, quella di raccontare le prestazioni intime dei propri ex all’opinione pubblica. Questa volta a farlo è la ex di due personaggi del piccolo schermo.

A parlare è stata Carlotta Adacher, la romana di origine tedesche che ha partecipato alla conduzione di una trasmissione calcistica su Rete Oro, ed ha partecipato al reality Temptation Island in qualità di tentatrice.

Carlotta da i voti a Raselli e Autera

La trentacinquenne, modella molto attiva anche sui social, ha parlato durante una diretta social sul suo profilo Instagram, senza filtri e senza peli sulla lingua.

La ragazza ha parlato della relazione con i suoi due ex famosi, Alessandro Autera e Giulio Raselli. Autera lo ha conosciuto proprio durante il reality Temptation Island, quando lui aveva partecipato con la ex Jessica Mascheroni mentre Carlotta faceva parte delle tentatrici. La relazione con Alessandro ha lasciato un buon ricordo alla giovane romana, che ha definito “molto bravo” sotto le lenzuola, a quanto sembra di più rispetto a Giulio Raselli, l’altro ex famoso della donna.

Al contrario, la fine della relazione con Giulio Raselli è stata definita come un “pericolo scampato“. La storia tra i due è finita da pochi mesi, come ha raccontato la stessa Carlotta “Purtroppo questo rapporto non sta andando assolutamente come mi sarei aspettata, visto anche il forte slancio che lui stesso ha avuto nei miei confronti fin da subito. Al momento ho deciso di prendere le distanze da tutto, da lui. Io voglio di più, lui sinceramente non ne ha proprio idea“.

La storia con Raselli sembra sia stata minata principalmente dalla distanza, come aveva spiegato l’ex di Uomini e Donne e Temptation Island. “Con Carlotta va così e così, è un problema mio mi sembra corretto dirlo, è un problema della distanza. La distanza è molto ampia, io sono di Valenza in Piemonte, lei di Roma, facciamo fatica a vederci. I miei impegni di lavoro sono molto grandi in questo periodo della mia vita e si fa fatica“.

Raselli ha avuto grande popolarità grazie alla partecipazioni alle trasmissioni più seguite del palinsesto di Mediaset, quali Uomini e Donne e Tempation Island. Durante la trasmissione di Maria de Filippi, Raselli ha partecipato sia come corteggiatore che come tronista, mentre nel reality dedicato alle coppie in crisi, ha giocato il ruolo di tentatore di una delle fidanzate partecipanti.