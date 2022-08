La nota conduttrice travolta da una tempesta di polemiche: tutta colpa di quella foto

La conduttrice italiana è stata travolta da una bufera di critiche, a causa di una foto pubblicata sui suoi profili social.

Infatti, la giornalista Cristina Parodi, negli ultimi giorni, è stata aspramente criticata dal mondo web, per aver pubblicato una foto particolare sul suo profilo Instagram.

E’ noto come, nel mondo dei social network, anche una banalissima foto possa far scatenare una tempesta di polemiche ed a farne le spese questa volta è stata propria l’ex conduttrice di Verissimo.

La foto shock di Cristina Parodi su Instagram

Cristina Parodi stava passando le sue vacanze in Sardegna ed ha voluto condividere questo momento di tranquillità, scattando una foto sul suo profilo Instagram.

“Buongiorno da una delle spiagge più belle che io conosca. Cala Sabina, vicino a golfo aranci, sabbia bianca e fine, circondata da ginepri e macchia mediterranea. Fare il bagno alle otto di mattina senza nessuno è una gioia pazzesca”. Questa era la didascalia scritta dalla Parodi, sotto la foto scattata in Sardegna.

Alcuni utenti, vedendo questo messaggio, hanno risposto irritati dichiarando come molte famiglie di Bergamo non arrivassero a fine mese ed, essendo la moglie del sindaco, non aveva il diritto di mostrare dove andasse in vacanza con i soldi dei contribuenti.

Molte persone hanno immediatamente condiviso questa posizione, altri invece hanno preso le distanze, sottolineando di trovarsi di fronte ad un commento alquanto fuori luogo. Proprio per questo, qualcuno ha preso le difese di Cristina Parodi, precisando che le sue ferie non sono certo pagate dai contribuenti ed è stato anche sottolineato che chi lavora e si guadagna da vivere, non si deve certo vergognare di andare in vacanza.

Infatti la giornalista è la moglie di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e molte persone hanno preso la palla al balzo per mettere in mezzo la politica.

“Non si è mai fermato un attimo dall’inizio di questa epidemia. Lavora dal mattino alla sera sempre in prima linea, come se questo virus non potesse toccarlo. Sono preoccupata per lui, ma so che non potrei mai convincerlo a fermarsi“. Queste sono state le parole della Parodi a difesa del marito.



Giorgio Gori è un giornalista e un politico italiano, ed è sindaco di Bergamo dal 2014. E’ stato il fondatore della casa di produzione televisiva Magnolia ed il direttore di Canale 5 e Italia Uno. I due coniugi si sono sposati nel lontano 1995, dando alla luce tre figli (Benedetta, Alessandro e Angelica).