Versa la Coca Cola sul rubinetto e guarda che cosa succede: non crederai ai tuoi occhi

La Coca Cola è secondo i dati tra le bevande più bevute al mondo. Ma sappiamo quello che può succedere se la versiamo sul rubinetto? Vediamolo insieme.

Ogni giorno quasi 2 miliardi di persone in tutto il mondo bevono la Coca Cola, la famosa bevanda americana, nata ad Atlanta nel 1831.

La Coca-Cola fu inventata dal farmacista statunitense John Stith Pemberton l’8 maggio 1886 ad Atlanta, Georgia, inizialmente come rimedio per il mal di testa e per la stanchezza. Il primo nome che venne dato alla bevanda fu “Pemberton’s French Wine Coca”

Gli altri utilizzi della Coca Cola

Il primo nome della Coca Cola era “Pemberton’s French Wine Coca”. La bevanda americana è fatta con acqua, zucchero, colorante E150D, acidificante acido fosforico, aroma caffeina, aromi naturali; si parla ancora della ricetta segreta della coke, proprio perché nella voce “aromi naturali” sembra essere ancora non certa.

Quello che è certo, è che la Coca Cola negli anni è stato provato che può essere utilizzata in altri modi, oltre quello per cui è in commercio da sempre. In particolare sembra che la Coca possa essere un ottimo alleato per alcuni tipi di pulizie, in particolare come anticalcare.

E’ stato infatti provato che la Coca Cola riesca a togliere il calcare in maniera davvero efficace, soprattutto per quanto riguarda i rubinetti di casa. La bevanda, che soprattutto appena aperta si presenta molto gassosa, è meglio che venga utilizzata quando è già “sgasata”, di modo che non compaiano le bollicine e che non sia troppo aggressiva.

Per fare questo, però, non trattandosi di un prodotto chiaramente specifico contro il calcare, è importante prima fare una prova su una piccolissima parte della superficie del rubinetto. Questo ci farà capire se la bevanda è troppo aggressiva per quella specifica superficie, con il rischio di sortire l’effetto contrario e quindi rovinare i rubinetti.

Il consiglio di questo rimedio fai da te, è quindi di aprire la bottiglia di Coca (o Pepsi, potrebbe andare bene lo stesso), magari già aperta da qualche giorno o che stiamo per buttare, e versare inizialmente una piccola quantità di liquido su un panno. A questo punto passare il panno, prima su una piccola parte e poi su tutto il rubinetto. E addio calcare!