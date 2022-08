Alfonso Signorini spiazzato: la nuova candidata per il GF VIP è proprio lei

La ragazza si è candidata per la nuova stagione del GF VIP ed Alfonso Signorini è rimasto senza parole.

La tiktoker del momento, conosciuta dagli utenti per i suoi pranzi e le cene familiari, ha approvato una nuova esperienza nel reality condotto da Signorini.

La ventenne di Catanzaro, Natasha Martino, è riuscita a diventare un tormentone nel 2022 grazie alle simpatiche battute nei pasti con la sua famiglia ed ora ha voglia di provare una nuova avventura al GF VIP.

La vita di Natasha Martino

Natasha Martino è una tiktoker calabrese e la possibile entrata nel GF VIP porterebbe una ventata di giovinezza e di normalità. Infatti, la ragazza si è fatta conoscere nel mondo dei social network per la sua genuinità con le sue esilaranti lezioni di cucina, consumando pasti insieme alla sorella Jenny ed al fratello Salvatore.

Raramente compaiono i genitori poiché le principali protagoniste del format sono le due sorelle e le loro avventure quotidiane. Nonostante una serie di eccessi a tavola, a Jenny e Natasha è concesso tutto, poiché un abbondante piatto di pasta o una colazione copiosa a base di pizze e panini, sono un momento di aggregazione familiare.

“Non lo so… io penso che nella vita bisogna accettare nuove sfide… per me andare in tv sarebbe una grande sfida!”. Queste sono le parole di Natasha, in risposta ad una domanda dei sui follower su Tik Tok.

Gli autori del Gf Vip stanno cercando di includere nel loro progetto una figura rappresentativa del mondo dei social network. Proprio per questa ragione, hanno contattato privatamente l’altra tiktoker del momento, ossia la “prof del corsivo” Elisa Esposito.

La ragazza milanese, malgrado la richiesta, ha deciso di rifiutare la proposta di mostrarsi in Tv ed ha preferito continuare a dedicarsi alla sua vita sui social. Ultimamente, la giovane ha aperto anche un profilo su Only Fans, dove pubblica contenuti più audaci non visibili su Tik Tok.

