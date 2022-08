“Ero sempre sola con i bambini”: le rivelazioni della ex distruggono il cantante

“Ero sempre sola con i bambini”. A parlare è la ex di uno dei cantanti italiani più famosi al mondo, che svela i retroscena della loro storia.

In una intervista al settimanale F, la donna ha spiegato uno dei motivi per cui quella che sembrava essere una storia da favola, è finita.

La fine del loro matrimonio, nel 2019, ha lasciato i fan con l’amaro in bocca. Parliamo della coppia amatissima dello spettacolo formata da Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.

Ramazzotti-Pellegrinelli, i motivi della rottura

Quello tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini sembrava un vero colpo di fulmine, tanto da decidere di sposarsi nel 2014; dalla loro unione sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più amati, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. La vita privata di Eros è stata sempre legata alla storica relazione culminata con il matrimonio da favola con Michelle Hunziker, la conduttrice dalla quale ha avuto la primogenita Aurora.

Il divorzio con Michelle ha lasciato delusi molti fans della coppia, ma dopo qualche tempo i due hanno trovato nuovamente l’amore. Michelle si è risposata con Tomaso Trusardi, mentre Eros è convolato a nozze con la giovanissima Marica Pellegrinelli.

La storia con Marica, di 25 anni più giovane, è sfociata in un matrimonio dal quale sono nati due bambini, ma il matrimonio è naufragato dopo appena 5 anni. Ora i rapporti tra i due sono distesi, e la modella è anche uscita da qualche mese allo scoperto con il suo nuovo compagno, il deejay William Djoko.

La Pellegrinelli ha postato sulla sua pagina Instagram la foto con il compagno, in occasione del suo compleanno, e non è rimasto inosservato il commento affettuoso di Eros indirizzato alla ex moglie.

La rottura però tra Eros e Marica non è stata ancora chiara a molti fans, ed ora la modella chiarisce un aspetto importante. Attraverso un’intervista sulle pagine del settimanale “F”, la Pellegrinelli spiega il suo rapporto con il cantante romano.

“Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio“. Le parole della modella svelano quindi quello che potrebbe essere il motivo principale della fine della relazione con il cantante, rivelando le difficoltà del gestire una famiglia quando uno dei due genitori ha un mestiere che lo porta spesso in viaggio.