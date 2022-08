Giornata svolta per tre segni zodiacali: amore e fortuna oggi sono da cogliere al volo

Eccoci arrivati alla fine della prima settimana di agosto. L’oroscopo ci dice che oggi amore e fortuna sono da prendere al volo per 3 segni zodiacali. Vediamo quali sono.

Che il weekend abbia inizio! Mettetevi comodi e leggiamo insieme cosa ci dicono per questo 5 agosto le nostre amiche stelle.

Agosto è iniziato, e la prima settimana volge al termine. Un mese caldo, soprattutto per alcuni segni zodiacali che proprio oggi sono toccati da amore e fortuna. Come non prendere al volo questa occasione?

Amore e fortuna, non fateveli scappare!

Siamo nella stagione più calda dell’anno, e le vacanze per molti sono nel pieno. La bella stagione si dice sia quella degli amori, ma come negare che la fortuna non sia importante in ogni stagione dell’anno? Questi due temi sono proprio i protagonisti di oggi.

I nati il 5 agosto sono persone molto decise e determinate, sia nei sentimenti che negli obiettivi da raggiungere. E proprio amore e buona sorte sono i due punti fermi di questa giornata dello zodiaco.

Agosto è iniziato, e speriamo che starete leggendo dal vostro luogo di vacanza, magari rilassati sotto l’ombrellone, o in qualche luogo fresco (che in questo periodo sembra essere proprio l’ideale!). La giornata di oggi, 5 agosto, vede alcuni segni particolarmente sensibili a due argomenti importanti: amore e fortuna.

Vogliamo vedere di chi si tratta? Andiamo!

La giornata di oggi in generale sembra non ricordarsi molto dei sentimenti, a parte per pochissimi segni zodiacali. La fortuna invece, sta strizzando l’occhio soprattutto per quanto riguarda il lavoro o in particolare i nuovi progetti.

E allora cogliamo al volo i consigli del nostro oroscopo di oggi, venerdì 5 agosto.

Ariete, Cancro e Vergine sono i 3 segni di oggi.

L’Ariete in amore è un pò sottotono in questi giorni, ma oggi avrà la spinta per trovare soluzioni e riprendere il giusto sprint. La fortuna invece tira dritto verso le novità lavorative, che sembrano essere davvero all’orizzonte. Occhi aperti, amici dell’Ariete!

Il Cancro vede la Luna nel segno, e allora…sentimenti a gonfie vele. Come l’Ariete, gli amici del Cancro avranno oggi una giornata proficua per chi vuole sviluppare nuove idee…good news in arrivo.

La Vergine si aggiunge al trio delle buone notizie, con la fortuna dalla sua parte soprattutto nel lavoro. Le possibilità ci sono, ed anche qualche cambiamento in positivo che ha solo bisogno di un pò di tempo per attivarsi.