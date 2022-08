Il drammatico ritrovamento spegne le speranze: rinvenuta l’auto e poi il corpo

Le speranze si sono spente dopo aver ritrovato drammaticamente l’auto e il corpo della vittima in un bosco.



Non è la prima volta che si verificano simili tragedie e, proprio per questo, gli esperti sconsigliano di avventurarsi in maniera solitaria nei boschi.

Al momento, le cause del decesso e la dinamica dell’accaduto sono ancora da decifrare con esattezza dalle forze dell’ordine e dalle autorità predisposte.

Il ritrovamento del cadavere e la dinamica dell’accaduto

Il mancato ritorno a casa di Paolo Marieri, 39 anni nato all’isola dell’Elba, ha fatto immediatamente scattare l’allarme ed attivato le ricerche per ritrovare il disperso. L’uomo stava effettuando un’escursione nei boschi nella zona di Valdidentro, ma purtroppo non c’è stato niente da fare.

I soccorritori hanno ritrovato l’auto dell’uomo nel parcheggio ed hanno iniziato a perlustrare l’area, fino al terribile ritrovamento del corpo senza vita del 39 enne, mentre i sanitari hanno potuto solamente accertarsi dell’accaduto.

I carabinieri e le autorità predisposte sono in azione per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, probabilmente scaturita da un malore improvviso mentre l’uomo cercava di ritornare alla sua macchina. Bensì si tratta solamente dell’ipotesi più probabile, in quanto sono ancora in fase di accertamento le reali cause della morte.

