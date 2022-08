Matrimonio a prima vista Italia, che fine hanno fatto Jessica e Sergio?

Jessica Gregorio e Sergio Capozzi sono la seconda coppia uscita dalla trasmissione Matrimonio a Prima Vista. Ma che fine hanno fatto adesso?

Il programma, in onda su Real Time e in streaming su Discovery+ coinvolge dei single nell’esperimento di un matrimonio al buio.

Matrimonio a prima vista Italia è un programma basato sul format danese Married at First Sight che viene trasmesso da anni, in paesi come l’Australia, gli USA e il Regno Unito.

Jessica e Sergio, ecco cosa è successo dopo la trasmissione

Il format vede la partecipazione di concorrenti che non si conoscono tra loro, ma che vengono abbinati per formare tre coppie che si vedranno e si conosceranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio.

Jessica Gregorio e Sergio Capozzi sono la seconda coppia ufficiale uscita da tutte le edizioni italiane di Matrimonio a Prima Vista, e la loro uscita insieme dalla trasmissione ha sorpreso tutti. I due, infatti, inizialmente non sembravano avere compatibilità – nonostante come sappiamo, gli esperti coinvolti nel format abbiano studiato le possibili attrazioni di coppia.

Con il passare del tempo, i due sono riusciti ad innamorarsi e a costruire un vero e proprio rapporto di coppia, che dura fino ad oggi. Attualmente infatti, Jessica e Sergio vivono a Milano ed hanno parlato del loro rapporto post-reality in un’intervista alla rivista Vanity Fair.

“Passare dall’essere una ragazza single che viveva sola da anni e proteggeva gelosamente il suo nido a condividere spazio e tempo con una persona conosciuta un mese prima non è stato facile. Avevo ancora bisogno di scegliere e sentirmi scelta, volevo che mi scoppiasse dentro la necessità di condividere tutto con lui, non ero pronta ad accettare passivamente la situazione, ma desideravo che fosse il risultato di un processo naturale”, ha spiegato Jessica.

Parlando del matrimonio, avvenuto sotto i riflettori e come un esperimento sociale, dove tutto era già stato organizzato, la ragazza ha spiegato di non avere bisogno al momento di replicare la cerimonia, anche se “sappiamo che le nostre famiglie sarebbero molto felici se lo facessimo e io, per appagare il mio senso del dovere, li accontenterei. La realtà è che a me non è mai interessata la cerimonia in abito bianco, e continuo a vederla come un grandissimo spreco”.

Parlando di cosa abbia funzionato nel format, tanto da uscire confermando la relazione, Sergio ha spiegato che nella loro coppia sono i caratteri ad aver giocato un ruolo chiave “Siamo due persone diverse e abbiamo visioni di vita differenti. Ma questa è stata sempre anche la nostra forza“.

E su come vedono il loro futuro insieme, il ragazzo si è sbilanciato anche sull’argomento figli “Ho voglia di diventare padre, ma non abbiamo fretta di diventare genitori. Credo sia importante consolidare la coppia prima”. Jessica ha confermato di voler attendere “Mi piacciono molto i bambini, ma credo che non siamo ancora pronti a diventare genitori.“