Romina Power, il ricordo strappalacrime in una foto che travolge il cuore dei fan

Romina Power, indimenticabile artista che sempre è rimasta nei cuori della gente, ha sorpreso tutti postando un ricordo molto personale mettendo a nudo i suoi sentimenti; il gesto ha commosso tutti.

Romina, da sempre amata dal pubblico italiano, ha cominciato la sua carriera come attrice in film d’ amore con Albano dove poi è nata la loro relazione sentimentale ed il loro connubio professionale.

Nonostante la separazione dal marito, Albano Carrisi, dopo anni di matrimonio e quattro figli, il pubblico non ha mai smesso di sperare in una loro ricongiunzione. In realtà dopo un lungo periodo di silenzio fra loro, si sono ritrovati professionalmente per la gioia di tutti ma non come coppia. Albano è felicemente sposato con Loredana Lecciso ormai da tempo ed hanno insieme due figli.

La Power, dopo la separazione dal marito, è tornata negli Stati Uniti, paese dove è nata e cresciuta, non è stato per evadere dal dispiacere del divorzio ma semplicemente per ritrovare le sue origini e ricordi di quando era una bambina. A proposito di questo, bisogna dire che la nostra Romina proviene da una famiglia importante a livello artistico, chi non ricorda il padre, Tyrone Power, grande divo di Hollywood?

Sono ormai passati sessant’ anni dalla scomparsa del padre di Romina eppure continua ad essere un indimenticato divo dei Hollywood; anche lui figlio d’ arte, il padre, nonno di Romina, era anch’egli un celebre attore, un sex symbol e amante delle donne. Per il pubblico italiano, Romina è la figlia di un grande attore che ha seguito la passione per il mondo dello spettacolo scegliendo però la musica al cinema.

Tyrone Power ha lasciato la famiglia molto giovane dopo aver girato la scena di un film; è stato colto da un malore e non c’é stato nulla da fare per salvarlo, era il 15 novembre del 1958. La figlia Romina, in una intervista recente a Domenica in, ha dichiarato che inizialmente, ha rimosso ogni ricordo di bambina con il papà per superare questa perdita così precoce ed inaspettata. Nel salotto di Mara Venier, la Power ha guardato dei filmati dei genitori commentando le somiglianze e si notano chiaramente tratti molto simili di una delle figlie con sua madre, altra famosa attrice, Linda Christian.

Quando il papà è deceduto, Romina aveva solo 7 anni, ha trovato la forza di cominciare di nuovo a pensare a lui da adulta e di iniziare a prendere informazioni sul suo conto, da racconti, ritagli di giornali e video, aneddoti che lo riguardavano, scoprendo un uomo di grande fascino e senso dell’ umorismo.

Tra le tante cose scoperte su suo padre, ha trovato anche vecchie foto conservate, non solo di un grande divo ritratto in pose che ne esaltavano tutta la sua bellezza, ma anche foto al naturale e Romina infatti ha postato uno di questi ricordi condividendolo con i suoi fan, dichiarando che lo preferisce in tutta la sua naturalità che ne esalta ancora di più la bellezza. I fan sono stati colpiti da questa condivisione e rimasti commossi.