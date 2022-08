Ballando con le stelle, tragica perdita per il programma e duro colpo per Milly Carlucci

Ballando con le stelle prepara la prossima stagione e se tanti sembrano esser i papabili concorrenti, tanti sono anche gli addio al programma.

Si scaldano i motori per la prossima stagione di Ballando con le Stelle, il programma di punta Rai con padrona di casa l’insostituibile Milly Carlucci.

Se la presentatrice appare come un vero e proprio totem intoccabile, ci sono invece all’orizzonte veri e propri avvicendamenti tra nuovi nomi pronti a darei meglio di sé ma anche addio particolarmente dolorosi.

Se infatti Milly Carlucci aveva detto la sua nel corso di un’intervista al Messaggero, spiegando come “vorrebbero partecipare in tantissimi”, ci sono altre voci che hanno parlato di addii a dir poco ragguardevoli.

Chi lascerà dunque il palcoscenico di Ballando con le Stelle? Scopriamolo insieme.

Ballando con le stelle perde qualche stella

Chi sarà fuori dalla prossima stagione di Ballando con le stelle? Un paio di nomi sembrano oramai assodati.

Il primo addio già confermato è quello di Vito Coppola, che nella scorsa stagione ha avuto un enorme successo e grazie allo show ha conosciuto l’amore con Arisa. A confermarlo durante una live Instagram proprio Milly Carlucci:

“Vito ha avuto un invito importantissimo per Strictly come dancing, che è il programma inglese da cui derivano tutti i Ballando con le stelle e da cui deriviamo anche noi, anche se poi abbiamo fatto una strada indipendente e diversa”

Sulla strada dell’abbandono però sembra esserci anche Lucrezia Lando, che in un’intervista concessa a TvMia ha spiegato come il contratto stenti ad arrivare:

“Milly sta definendo il cast e spero tanto che arrivi la sua chiamata. Sarei felice di tornare a danzare a Ballando, vi lavoro dal 2018 ed ha contribuito molto alla mia popolarità.”

Il sogno della ballerina verrà esaudito? Staremo a vedere. Ci sembra ovviamente difficile che la cara Milly sia disposta a vivere un altro addio da 10 e lode ma, come sempre diciamo quando si parla di tv, mai dire mai.

intanto però arriva per fortuna anche qualche conferma, come quella di Iva Zanicchi.

“Quando tutti cominciano a dire di non fare qualcosa o mi invitano a rifletterci molto, scatta qualcosa dentro di me, per cui rispondo: ‘Bene adesso lo faccio’”

Si preannuncia dunque una stagione di Ballando con le Stelle più che frizzante: tutti pronti sul divano, già con il telecomando alla mano.