L’ha trovata ubriaca nel giardino del Palazzo Reale: lo scandalo investe Buckingham Palace

Scandalo a corte, si potrebbe dire. Parliamo della famiglia reale inglese e di una delle sue residenze, dove qualcuno è stato trovato ubriaco.

La famiglia reale inglese è senza dubbio la più seguita e chiacchierata del mondo. I suoi protagonisti sono sempre sulle prime pagine, a partire dalla Regina Elisabetta.

Quella inglese è certamente la famiglia reale più seguita ed amata in tutto il mondo, e soprattutto dai media. Tutti i membri della Royal Family, infatti, sono delle vere e proprie celebrità, di cui si parla ogni giorno.

Lo spettro dell’alcolismo nella famiglia reale

Questa attenzione continua nei confronti dei suoi componenti non ha fatto sfuggire una notizia che sembra essere davvero imbarazzante per i reali inglesi.

La Regina Elisabetta rappresenta la mano sicura che guida l’Inghilterra, i sudditi, e la sua famiglia. Nonostante la scomparsa dell’amato marito Filippo, e le sue condizioni precarie di salute, la Regina è arrivata allo storico traguardo dei 70 anni di regno.

Oltre ai fans però, non dobbiamo dimenticare che le famiglie reali sono seguite anche dalla stampa e dai tabloid, che non esitano a scavare e riportare ogni cosa accada all’interno dei palazzi reali. E proprio uno di questi eventi è stato portato alla luce dalla stampa inglese, e coinvolge la duchessa di Cornovaglia Camilla Parker Bowles.

La moglie del principe Carlo, che ha compiuto a giugno 75 anni, è da sempre un personaggio molto discusso, già dall’inizio della storia con il primogenito della Regina. Tutti sanno dello scandalo che suscitò la conferma della storia clandestina tra i due, durante il matrimonio con Lady Diana.

Ed ora un altro scandalo sembra riguardare la duchessa, ma questa volta il motivo è legato ad un problema di salute molto delicato. Secondo alcuni giornali internazionali, la futura Regina sembrerebbe avere avuto una ricaduta per quanto riguarda la sua dipendenza dall’alcool.

Da tempo, infatti, si parla insistentemente dei problemi di alcolismo della moglie di Carlo. Alcune voci non confermate, hanno anche riportato che in un episodio a corte, la duchessa avrebbe lanciato un bicchiere di vino rosso contro la Regina Elisabetta.

Secondo quanto riportato, il principe Carlo ultimamente avrebbe trovato la moglie, al suo rientro nella tenuta a Highgrove nel Gloucestershire, completamente sbronza tra le aiuole del giardino che circonda la dimora reale.

Il principe, vista la situazione preoccupante, ha deciso di chiamare un elicottero per far trasportare la duchessa in una clinica. I tabloid riportano anche che Camilla avrebbe accettato di farsi aiutare presso un centro specializzato a Londra.